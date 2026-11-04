Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в одной из областей Украины для уязвимых категорий населения доступна зимняя программа, реализуемая при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК). Она предусматривает предоставление денежной помощи каждому домохозяйству для прохождения отопительного сезона.

О том, какие условия предоставления таких выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где и кому доступна зимняя поддержка от МККК

По информации местных властей, этой осенью представители Международного комитета Красного Креста работают в Черниговской области. В частности, до 6 ноября 2026 года проводится регистрация домохозяйств из города Семеновка Новгород-Северского района.

В рамках программы предусмотрено выделение средств на обеспечение условий для прохождения холодного сезона.

Как отмечают организаторы, обратиться за финансовой поддержкой на зиму могут пожилые граждане, если до этого не получали аналогичную помощь.

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"Регистрация проводится для домохозяйств, в составе которых есть лица в возрасте от 60 лет, не подававшие заявление на получение денежной помощи в размере 19 400 в этом году", — говорится в сообщении.

Размер денежной помощи и на что ее можно потратить

В рамках программы при поддержке Международного комитета Красного Креста каждое уязвимое домохозяйство сможет получить денежную помощь в размере 19 400 грн. Выплаты можно будет потратить на приобретение:

Дров;

Топливных брикетов (евродрова);

Топливных пеллет (гранул);

Каменного угля (в частности, антрацита);

Другие расходы, связанные с отоплением.

Если кто-либо из членов семьи ранее подавал заявление или проходил регистрацию на получение зимней поддержки, то повторная регистрация не предусмотрена.

Как и куда обращаться для осуществления регистрации

Пожилые граждане могут обратиться за оформлением финансовой помощи с 09:00 до 16:00 до 6 ноября по адресу: г. Семеновка, помещение бывшей аптеки № 50, 2-й этаж.

Также при себе необходимо иметь следующий пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код (для получателя и членов домохозяйства);

копию банковских реквизитов счета с указанием IBAN (получателя).

Выплаты будут также доступны жителям сельских населенных пунктов громады, которым более 60 лет и которые не подавали заявки на получение помощи. Они могут обратиться к старосте соответствующего села для прохождения регистрации.

Организаторы призвали в связи со сложной ситуацией с безопасностью не создавать скопления людей и очередей на улице, соблюдая правила безопасности и указания ответственных лиц.

Также было отмечено, что регистрация не гарантирует получение выплаты, поскольку информация о домохозяйстве будет дополнительно проверяться в соответствии с условиями программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре БФ "Каритас Украины" в рамках новой программы предоставит денежную помощь в виде ваучеров на 3 000 грн. Средства можно будет потратить на покупку реабилитационного медицинского оборудования. Приглашаются одинокие пожилые люди (от 55 лет) и граждане с инвалидностью I–II групп.

Еще Новини.LIVE писали о том, что 4 ноября УВКБ ООН будет принимать заявки на денежную помощь в Киеве. Прием будет осуществляться по живой очереди. Выплаты получат граждане, прибывшие в столицу, которые покинули свои дома из-за войны. В рамках программы каждому члену семьи предусмотрено 12 300 грн.