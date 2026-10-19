Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в четырех регионах Украины действует "Программа экономической устойчивости Украины" (ERP), предусматривающая предоставление финансовой помощи в размере в среднем 2 600 долларов. Принять участие в инициативе могут как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), так и местное население.

О том, кто сможет рассчитывать на выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где можно оформить денежную помощь

Речь идет о реализации совместной программы международной гуманитарной организацией Prosper Global и общественной организацией "Центр занятости свободных людей".

Инициатива охватывает четыре региона и направлена на финансовую поддержку микробизнеса, укрепление самозанятости и развитие микропредпринимательства во время военного положения в Украине. Речь идет о следующих областях:

г. Киев и Киевская область;

Черниговская;

Днепропетровская;

Одесская.

Приглашают к участию в программе:

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внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

местное население, если оно зарегистрировано и проживает в районах, где велись/ведутся боевые действия, за исключением горячих точек или территорий с высоким риском для жизни и ведения бизнеса.

Размер помощи и порядок подачи заявки

В среднем размер финансовой помощи в рамках этой программы составит 2 600 долларов (в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка Украины).

Использовать средства можно будет исключительно на приобретение необходимых средств для ведения собственного дела:

приборов;

инструментов;

оборудования.

Как поясняют организаторы, программа поможет повысить доход домохозяйств за счет предпринимательской деятельности, а также преодолеть сложные жизненные обстоятельства.

Отбор участников будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии со следующими критериями:

требуется четкая аргументация необходимости получения финансовой помощи;

соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы;

реалистичность бизнес-замысла;

способность реализовать бизнес-идею;

понимание рынка сбыта и возможностей покупателей;

предыдущий опыт ведения бизнеса;

наличие социальной/финансовой уязвимости.

Подача заявки возможна только после обязательной регистрации на главной странице портала.

Подробности можно узнать по телефону +380 (97) 460 10 48.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в Днепропетровской области можно оформить денежную помощь от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM). В рамках программы будет предоставлено 2 000 грн. Деньги смогут получить внутренне перемещенные лица, в частности пенсионеры в возрасте от 60 лет и граждане с инвалидностью I–III групп.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех областях доступна программа сельскохозяйственной поддержки. Она предусматривает предоставление грантов семьям, пострадавшим от войны. Выплаты доступны отдельным группам населения. Принять участие могут семьи, в которых есть лица с инвалидностью I–II группы, с заболеваниями, а также домохозяйства, состоящие из пенсионеров. Размер помощи составит 32 500 грн.