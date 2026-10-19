Финансовая помощь в четырех регионах: как получить 2 600 долларов
Осенью 2026 года в четырех регионах Украины действует "Программа экономической устойчивости Украины" (ERP), предусматривающая предоставление финансовой помощи в размере в среднем 2 600 долларов. Принять участие в инициативе могут как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), так и местное население.
О том, кто сможет рассчитывать на выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Где можно оформить денежную помощь
Речь идет о реализации совместной программы международной гуманитарной организацией Prosper Global и общественной организацией "Центр занятости свободных людей".
Инициатива охватывает четыре региона и направлена на финансовую поддержку микробизнеса, укрепление самозанятости и развитие микропредпринимательства во время военного положения в Украине. Речь идет о следующих областях:
- г. Киев и Киевская область;
- Черниговская;
- Днепропетровская;
- Одесская.
Приглашают к участию в программе:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- местное население, если оно зарегистрировано и проживает в районах, где велись/ведутся боевые действия, за исключением горячих точек или территорий с высоким риском для жизни и ведения бизнеса.
Размер помощи и порядок подачи заявки
В среднем размер финансовой помощи в рамках этой программы составит 2 600 долларов (в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка Украины).
Использовать средства можно будет исключительно на приобретение необходимых средств для ведения собственного дела:
- приборов;
- инструментов;
- оборудования.
Как поясняют организаторы, программа поможет повысить доход домохозяйств за счет предпринимательской деятельности, а также преодолеть сложные жизненные обстоятельства.
Отбор участников будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии со следующими критериями:
- требуется четкая аргументация необходимости получения финансовой помощи;
- соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы;
- реалистичность бизнес-замысла;
- способность реализовать бизнес-идею;
- понимание рынка сбыта и возможностей покупателей;
- предыдущий опыт ведения бизнеса;
- наличие социальной/финансовой уязвимости.
Подача заявки возможна только после обязательной регистрации на главной странице портала.
Подробности можно узнать по телефону +380 (97) 460 10 48.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в Днепропетровской области можно оформить денежную помощь от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM). В рамках программы будет предоставлено 2 000 грн. Деньги смогут получить внутренне перемещенные лица, в частности пенсионеры в возрасте от 60 лет и граждане с инвалидностью I–III групп.
Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех областях доступна программа сельскохозяйственной поддержки. Она предусматривает предоставление грантов семьям, пострадавшим от войны. Выплаты доступны отдельным группам населения. Принять участие могут семьи, в которых есть лица с инвалидностью I–II группы, с заболеваниями, а также домохозяйства, состоящие из пенсионеров. Размер помощи составит 32 500 грн.