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Главная Финансы Деньги от УВКБ: где люди 60+ смогут получить 12 300 грн

Деньги от УВКБ: где люди 60+ смогут получить 12 300 грн

Ua ru
22 октября 2026 08:00
Выплаты пенсионерам и не только: кто попал в список УВКБ ООН в октябре Новини.LIVE
Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

22 октября 2026 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начнет принимать заявки на регистрацию в программе помощи еще в одном украинском городе. Согласно ей, выплаты смогут оформить несколько особых категорий граждан, в частности пожилые люди.

Об этом сообщает организация в Telegram, информируют Новини.LIVE.

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Условия программы помощи УВКБ в октябре

В октябре текущего года организация продолжает оказывать поддержку беженцам и переселенцам в Сумской области, пострадавшим во время войны. В частности, 22 октября выплаты смогут оформить жители Кролевецкой громады.

Заявители получат право на финансовую помощь в размере 3 600 грн и 4 100 грн на каждого члена домохозяйства (в течение трех месяцев). Максимальная выплата составит около 10 800 грн и 12 300 грн.

Ключевым критерием при отборе на выплаты будет экономическое положение домохозяйств: среднемесячный доход семьи на каждого человека должен не превышать 8 300 грн.

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Кто сможет получить финансовую помощь

В частности, денежная помощь будет доступна тем, кто переехал до 45 дней или от 46 дней до полугода, либо переселенцам, вернувшимся домой из других регионов, либо беженцам, прибывшим домой в период от трех месяцев назад до одного года.

Также важным критерием будет наличие факторов уязвимости. Приоритетными будут:

  1. Пожилые граждане в возрасте от 60 лет;
  2. Безработные пожилые люди;
  3. Граждане с инвалидностью;
  4. Сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  5. Многодетные и малообеспеченные семьи;
  6. Беременные женщины или матери с малолетними детьми.

Как подать заявку на получение выплат

Граждане из г. Кролевец могут записаться в очередь на получение помощи от УВКБ ООН по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38.

"Чтобы узнать, соответствуете ли вы и ваше домохозяйство новым критериям программы, действующим с 1 апреля 2026 года, позвоните в пункт сбора данных в городе Сумы", — говорится в заявлении организаторов.

Также заявители должны подготовить следующий пакет документов и информацию:

  • паспорт гражданина;
  • налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • номер банковского счета для выплат;
  • документ, подтверждающий уязвимость;
  • контактный номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители некоторых населенных пунктов могут получить денежную помощь от Дании. Программа предусматривает выделение средств для наиболее уязвимых групп населения. В частности, на сельское хозяйство можно будет получить 25 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в четырех регионах доступна помощь на сельское хозяйство. По программе выплаты получат домохозяйства, пострадавшие от войны. Гранты будут доступны для отдельных категорий людей. Сумма помощи может достигать 32 500 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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