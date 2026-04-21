Выплаты от DRC: кто и где может получить денежную помощь до 43 000 весной

Датский совет по вопросам беженцев (DRC) регистрирует граждан для участия в программе, предусматривающей предоставление финансовой поддержки тем, кто занимается предпринимательством. Приобщиться к ней можно только в одном из прифронтовых регионов до конца мая 2026 года.

Кто может принять участие в программе от DRC

Как отмечают представители Датского совета по вопросам беженцев, программа предоставляет финансовые гранты для ряда социально уязвимых категорий граждан для того, чтобы помочь восстановить и вести деятельность предприятиям во время сложного военного положения.

Реализуют программу для микро-, малого и среднего бизнеса в таких громадах Харьковской области: Ольховской, Роганской, Безлюдовской, Малой Даниловской, Высочанской, Дергачевской, Солоницевской, Песочанской, Циркуновской и Золочевской.

Необходимо соответствовать следующим условиям:

Заниматься бизнесом не менее двух лет; Иметь 20 работников с годовым оборотом до 9 млн грн; Бизнес пострадал от войны/был релоцирован; Работать в рамках закона и без нарушений.

Приоритет предоставят нескольким категориям граждан. Приобщиться смогут:

социально уязвимые семьи (в частности одинокие родители/матери, лица с инвалидностью, пострадавшие от конфликта);

бизнес, обеспечивающий рабочие места;

предприятия по производству важных товаров;

бизнес в сфере сельского хозяйства/смежных направлений.

В рамках программы предусматривается предоставление бизнес-консультаций по бухгалтерии, маркетингу, юридическая поддержка.

Размеры грантов и правила регистрации

По условиям программы Датского совета по вопросам беженцев, участники получат разные гранты, ведь будут зависеть от потребностей предприятия и числа работников.

Сумма финансового гранта стартует с 43 000 (эквивалент 980 долларов), достигает 216 000 грн (эквивалент 4 900 долларов).

Зарегистрироваться в программе можно до 31 мая, заполнив онлайн-форму. После этого представители DRC свяжутся с теми, кто пройдет предварительный отбор.

Поскольку количество грантов ограничено, то ссылку для регистрации могут закрыть после достижения максимального количества заявок.

Также подача запроса не гарантирует, что сразу можно получить грант на развитие бизнеса. Всех заявителей будут оценивать в соответствии с критериями отбора программы.

Выплаты можно будет направить:

на покупку оборудования;

оплату аренды помещений (до 25%);

восстановление повреждений;

другие потребности бизнеса.

