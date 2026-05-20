Виплати від Карітас: хто з ВПО може отримати фіндопомогу у 4 100 грн у травні

У травні 2026 року представництво "Карітас України" приймає заявки від внутрішньо переміщених осіб (ВПО) надання грошової підтримки на три місяці у ще одному з українських міст. В рамках програми усім членам родини обіцяють нарахувати одноразові виплати на покриття базових потреб.

Хто може оформити фіндопомогу від Карітас

У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" подати заявку на фінансову допомогу можна в транзитному центрі Запоріжжя для евакуйованих осіб. Реєстрація на надання фіндопомоги за програмою доступна тільки для переселенців.

У "Карітас України" обіцяють надавати щомісячну підтримку у розмірі 4 100 грн на одну особу в родині. Кожному нарахують загалом за тримісячний період на базові потреби після евакуації по 12 300 грн.

Допомогу зможуть отримати домогосподарства, які евакуювалися (самостійно чи примусово) через бойові дії, обстріли або офіційні рішення про евакуацію.

Виплати передбачені, якщо переміщення відбулося не пізніше ніж 45 днів тому. Для цього потрібно мати довідку внутрішнього переселенця (видану протягом останніх 45 днів) або інший доказ переміщення.

Як подати заявку та які необхідні документи

Переселенці можуть отримати грошову допомогу від представництва "Карітас України" в транзитному центрі Запоріжжя для евакуйованих осіб, надавши такі документи:

паспорт/документ, що посвідчить особу (закордонний паспорт/посвідка на постійне проживання);

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (до 45 днів);

реквізити IBAN;

свідоцтво про народження (на дітей).

Водночас, допомогу нададуть тільки за визначеними критеріями та за умови, що претендент не отримував фіндопомогу від інших благодійників за останні шість місяців.

"Проєкт реалізовується Карітас Україна завдяки щедрій підтримці американського народу через Уряд Сполучених Штатів Америки/U.S. Department of State", — йдеться у повідомленні.

Дізнатися деталі можна за номером телефону: 0 800 336 734.

