Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в Кировоградской области наиболее уязвимые категории граждан могут получить денежную помощь на три месяца для покрытия базовых жизненных потребностей. Программа доступна, в частности, для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Предполагается, что каждому члену семьи выделят либо 10 800, либо 12 300 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

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Кто из украинцев получит помощь в октябре

Речь идет о программе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которая оказывает поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам во время войны в Украине.

Выплаты гарантируют тем, у кого нет перспектив вернуться в свои дома из-за войны, или если в случае возвращения не хватает средств на элементарные нужды, а также для интеграции в принимающих громадах.

В октябре 2026 года программа работает в населенных пунктах Кировоградской области. В частности, обратиться за выплатами могут жители города Кропивницкий. Речь идет о:

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Переселенцах (перемещенных за последние 45 дней), которые покинули свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации; ВПЛ (перемещенные от 46 дней до шести месяцев), которых война вынудила переехать; Беженцах, которые вернулись домой из-за вынужденного переезда на фоне войны в течение последнего года и не ранее чем три месяца назад.

Люди могут проконсультироваться относительно возможности подачи заявки, даже если до этого получали помощь от других благотворителей, а с того времени прошло более трех месяцев.

Важные критерии для предоставления помощи и суммы

Ключевыми критериями при отборе на предоставление денежной помощи для всех вышеуказанных категорий будут:

Низкий доход — не должен превышать 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

Близость к линии фронта;

Плохие условия проживания;

Наличие в домохозяйстве уязвимых категорий (пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери и т. д.).

Размер денежной помощи составляет 10 800 грн или более 12 000 грн (в зависимости от обстоятельств).

Где и как можно подать заявку на помощь

По информации организации, в Кропивницком представители УВКБ ООН продолжают работать в формате личного приема в пункте сбора данных. Также время от времени осуществляются выезды мобильных групп в разные населенные пункты региона.

"С 23 октября будем работать в обычном режиме. Просим учесть эту информацию при планировании ваших визитов. Также напоминаем об обновленных критериях предоставления денежной помощи от УВКБ ООН, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители одного из регионов могут получить гуманитарную помощь от организации UNICEF. На этот раз речь идет о предоставлении помощи в Криворожском районе Днепропетровской области. Впоследствии станут доступны еще несколько видов финансовой поддержки для семей с детьми.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Сновской громаде Черниговской области каждому члену домохозяйства предоставят денежную помощь в размере 12 300 грн. Соответствующая выплата будет рассчитана на три месяца. Ее начислят одним траншем. Поддержка предусмотрена на первоочередные нужды домохозяйств, в зависимости от индивидуальных потребностей: продукты, лекарства и коммунальные услуги.