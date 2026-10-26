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Головна Фінанси Допомога від УВКБ ООН у жовтні: де доступна тим, кому 60+

Допомога від УВКБ ООН у жовтні: де доступна тим, кому 60+

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26 жовтня 2026 13:00
Виплати від УВКБ ООН: хто з пенсіонерів та багатодітних отримає допомогу у жовтні Новини.LIVE
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у Кіровоградській області найбільш вразливі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу на тримісячний термін на покриття базових життєвих потреб. Програма доступна, зокрема, для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Передбачається, що кожному в родині нададуть або 10 800, або 12 300 грн. 

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

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Хто з українців отримає допомогу у жовтні

Йдеться про дію програми Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), що надає підтримку біженцям та внутрішньо переміщеним особам під час війни в Україні.

Виплати гарантують тим, у кого немає перспектив повернутися до своїх домівок через війну, або, якщо в разі повернення не вистачає коштів на елементарні речі, а також для інтеграції у приймаючих громадах. 

У жовтні 2026 року програма працює у населених пунктах  Кіровоградської області. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі міста Кропивницький. Йдеться про:

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  1. Переселенців (переміщених за останні 45 днів), які залишили свої оселі через загрозу життю, атаки чи обов’язкову евакуацію;
  2. ВПО (переміщені від 46 днів до шести місяців), яких війна змусила переїхати;
  3. Біженців, які повернулись додому через вимушений переїзд на тлі війни, упродовж останнього року та не раніше трьох місяців.

Люди можуть проконсультуватися щодо можливості подачі заявки, навіть якщо до цього отримували допомогу від інших благодійників, а з того часу минуло більш ніж три місяці. 

Важливі критерії для надання допомоги та суми

Ключовими критеріями у відборі на надання грошової допомоги для всіх вищезазначених категорій буде:

  • Низький дохід — не має перевищувати 8 300 грн на кожного члена родини за місяць;
  • Близькість до лінії фронту;
  • Погані умови проживання;
  • Наявність у домогосподарстві вразливих категорій (люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні, самотні матері тощо).

Розмір грошової допомоги становить 10 800 грн або понад 12 000 грн (залежно від обставин).

Де і як можна подати заявку на допомогу

За інформацією організації, у Кропивницькому представники УВКБ ООН надалі працюють у форматі особистого прийому у пункті збору даних. Також час від часу відбувається виїзд мобільних груп до різних населених пунктів регіону.

"З 23 жовтня працюватимемо у звичайному режимі. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні ваших візитів. Також нагадуємо про оновлені критерії надання грошової допомоги від УВКБ ООН, ознайомитися з якими можна на нашому сайті", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени жителі одного з регіонів можуть отримати гуманітарну допомогу від організації UNICEF.  Цього разу йдеться про надання допомоги у Криворізькому районі Дніпропетровській області. Згодом стануть доступні ще кілька видів фінпідтримки для родин з дітьми. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Сновській громаді Чернігівської області кожному члену домогосподарства нададуть грошову допомогу у сумі 12 300 грн. Відповідна виплата буде розрахована на три місяці. Її нарахують одним траншем. Підтримка передбачена на першочергові потреби домогосподарств, залежно від індивідуальних потреб: продукти, ліки та комунальні послуги. 

виплати фінансова допомога ВПО допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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