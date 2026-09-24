Выплаты от УВКБ ООН: кто из пенсионеров получит международную финпомощь осенью

Пожилые люди. Фото: Новини.LIVE

Наиболее уязвимые категории граждан в одном из западных регионов Украины смогут получить международную денежную помощь на три месяца для покрытия жизненных нужд. Принять участие в программе смогут, в частности, пожилые люди и лица с инвалидностью. Ожидается, что каждый член семьи сможет получить более 12 000 грн.

О том, кому предусмотрена соответствующая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто из украинцев получит финпомощь осенью

Речь идет о реализации программы поддержки Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, являющегося глобальной межправительственной организацией, которая посвящает свою деятельность поддержке беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Помощь предоставляется тем, у кого нет перспектив вернуться в свои дома из-за войны в ближайшем будущем, а также для интеграции и построения новой жизни в принимающих громадах.

В сентябре 2026 года программа работает в ряде городов Ивано-Франковской области. Принять участие могут следующие категории граждан:

Читайте также:

Переселенцы (перемещенные в течение последних 45 дней), покинувшие свои дома в связи с угрозой жизни, атаками или обязательной эвакуацией; ВПЛ (перемещенные от 46 дней до полугода), которые переехали из-за войны; Беженцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденного переезда из-за войны в течение предыдущих 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Основными критериями отбора для всех вышеуказанных категорий являются:

Размер среднемесячного дохода не должен превышать 8 300 грн на каждого члена семьи ежемесячно.

Важны такие факторы, как близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав домохозяйства, наличие уязвимых групп (пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери и т. д.).

Также граждане могут проконсультироваться относительно возможности подачи заявки, даже если до этого получали помощь от других организаций, а с того времени прошло более трех месяцев. Сумма помощи составляет почти 11 000 или более 12 000 грн (в зависимости от обстоятельств).

Где и как можно подать заявку на финансовую помощь

По данным организации, в Ивано-Франковской области представители УВКБ ООН будут работать как в формате личного приема в офисе в областном центре, так и в ходе мобильных выездов по региону. В частности, команда будет посещать следующие населенные пункты области:

Ивано-Франковск;

Коломыя;

Надвирна;

Калуш;

Косов.

Для удобства разработали единую Google-форму для записи в очередь в удобный населенный пункт области. После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных.

"Важно: звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Обратите внимание, что заявки будут обрабатываться до визита в выбранный вами населенный пункт", — говорится в сообщении.

Во время звонка заявителям уточнят день и время, когда необходимо будет прибыть на индивидуальный прием, при условии соответствия критериям программы.

Офис в г. Ивано-Франковске работает по новому адресу: ул. Грюнвальдская, 16/2. График работы: среда с 9:00 до 18:00 по предварительной записи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в одном из регионов действует программа при финансовой поддержке Соединенных Штатов. Она предусматривает выплаты украинским гражданам, проживающим в деоккупированных громадах, расположенных на расстоянии от 0 до 50 км от линии фронта. Отбор кандидатов будет проводиться на основе оценки их уязвимости.

Также Новини.LIVE писали о том, что в сентябре доступна программа помощи от французской организации "Acted". Она предусматривает предоставление средств на длительный период. Выплаты доступны украинцам, проживающим в Херсонской области. Домохозяйства получат помощь в размере 1 800 грн. Поддержка будет предоставляться в течение полугода.