Виплати від УВКБ ООН: хто з пенсіонерів отримає міжнародну фіндопомогу восени

Допомога від УВКБ ООН: як отримати понад 12 000 грн тим, кому 60+
Найбільш вразливі категорії громадян в одному із західних регіонів України зможуть отримати міжнародну грошову допомогу на тримісячний період на покриття життєвих потреб. Долучитися до програми зможуть, зокрема, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Очікується, що кожен в родині зможе отримати понад 12 000 грн.
Про те, кому передбачена відповідна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.
Хто з українців отримає фіндопомогу восени
Йдеться про реалізацію програми підтримки Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, що є глобальною міжурядовою організацією, яка присвячує свою діяльність підтримці біженців та внутрішньо переміщених осіб.
Допомога надається тим, хто не має перспектив повернутися до своїх домівок через війну у найближчому майбутньому, а також для інтеграції та побудови нового життя в приймаючих громадах.
У вересні 2026 року програма працює у низці міст Івано-Франківської області. Взяти участь можуть такі категорії громадян:
- Преселенці (переміщені за попередні 45 днів), які залишили домівки у зв'язку із загрозою життю, атаками чи обов’язковою евакуацією;
- ВПО (переміщені від 46 днів до пів року), які переїхали через війну;
- Біженці, які повернулись з-за кордону після вимушеного переїзду через війну, протягом попередніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.
Головними критеріями відбору для всіх вищезазначених категорій є:
- Розмір середньомісячного доходу не має перевищувати 8 300 грн на кожного члена родини щомісяця.
- Важливі такі фактори як близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад домогосподарства, наявність вразливостей (люди похилого віку, особи з інвалідінстю, багатодітні родини, самотні матері, тощо).
Також громадяни можуть проконсультуватися щодо можливості подачі заявки, навіть якщо до цього отримували допомогу від інших організацій, а з того часу минуло понад три місяці. Сума допомоги становить майже 11 000 або понад 12 000 грн (залежить від обставин).
Де і як можна можна подати заявку на фіндопомогу
За даними організації, в Івано-Франківській області представники УВКБ ООН будуть працювати у форматі як особистого прийому в офісі в обласному центрі, так і під час мобільних виїздів по регіону. Зокрема, команда буде відвідувати такі населені пункти області:
- Івано-Франківськ;
- Коломия;
- Надвірна;
- Калуш;
- Косів.
Для зручності розробили єдину гугл-форму для запису в чергу в зручний населений пункт області. Після запису в е-чергу потрібно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних.
"Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги. Зверніть увагу, що заявки будуть опрацьовуватися перед візитом у населений пункт, який Ви обрали", — йдеться у повідомленні.
Під час дзвінка заявникам уточнять день та час, коли потрібно буде прибути на індивідуальний прийом, за умови відповідності критеріям програми.
Офіс в м. Івано-Франківськ працює за новою адресою: вул. Грюнвальдська, 16/2. Графік роботи: середа з 9:00 до 18:00 за попереднім записом.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в одному з регіонів діє програма за фінпідтримки Сполучених Штатів. Вона передбачає надання виплат українським громадянам, які мешкають в деокупованих громадах, розташованих на відстані від 0 до 50 км від лінії фронту. Відбиратимуть охочих на основі оцінки їхньої вразливості.
Ще Новини.LIVE писали про те, що у вересні доступна програма допомоги від французької організації "Acted". Вона передбачає надання коштів на довготривалий період. Виплати доступні українцям, які мешкають у Херсонській області. Домогосподарства отримають допомогу у розмірі 1 800 грн. Підтримка надаватиметься протягом пів року.