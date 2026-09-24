Виплати від УВКБ ООН: хто з пенсіонерів отримає міжнародну фіндопомогу восени

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Найбільш вразливі категорії громадян в одному із західних регіонів України зможуть отримати міжнародну грошову допомогу на тримісячний період на покриття життєвих потреб. Долучитися до програми зможуть, зокрема, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Очікується, що кожен в родині зможе отримати понад 12 000 грн.

Про те, кому передбачена відповідна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з українців отримає фіндопомогу восени

Йдеться про реалізацію програми підтримки Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, що є глобальною міжурядовою організацією, яка присвячує свою діяльність підтримці біженців та внутрішньо переміщених осіб.

Допомога надається тим, хто не має перспектив повернутися до своїх домівок через війну у найближчому майбутньому, а також для інтеграції та побудови нового життя в приймаючих громадах.

У вересні 2026 року програма працює у низці міст Івано-Франківської області. Взяти участь можуть такі категорії громадян:

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Преселенці (переміщені за попередні 45 днів), які залишили домівки у зв'язку із загрозою життю, атаками чи обов’язковою евакуацією; ВПО (переміщені від 46 днів до пів року), які переїхали через війну; Біженці, які повернулись з-за кордону після вимушеного переїзду через війну, протягом попередніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Головними критеріями відбору для всіх вищезазначених категорій є:

Розмір середньомісячного доходу не має перевищувати 8 300 грн на кожного члена родини щомісяця.

Важливі такі фактори як близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад домогосподарства, наявність вразливостей (люди похилого віку, особи з інвалідінстю, багатодітні родини, самотні матері, тощо).

Також громадяни можуть проконсультуватися щодо можливості подачі заявки, навіть якщо до цього отримували допомогу від інших організацій, а з того часу минуло понад три місяці. Сума допомоги становить майже 11 000 або понад 12 000 грн (залежить від обставин).

Де і як можна можна подати заявку на фіндопомогу

За даними організації, в Івано-Франківській області представники УВКБ ООН будуть працювати у форматі як особистого прийому в офісі в обласному центрі, так і під час мобільних виїздів по регіону. Зокрема, команда буде відвідувати такі населені пункти області:

Івано-Франківськ;

Коломия;

Надвірна;

Калуш;

Косів.

Для зручності розробили єдину гугл-форму для запису в чергу в зручний населений пункт області. Після запису в е-чергу потрібно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних.

"Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги. Зверніть увагу, що заявки будуть опрацьовуватися перед візитом у населений пункт, який Ви обрали", — йдеться у повідомленні.

Під час дзвінка заявникам уточнять день та час, коли потрібно буде прибути на індивідуальний прийом, за умови відповідності критеріям програми.

Офіс в м. Івано-Франківськ працює за новою адресою: вул. Грюнвальдська, 16/2. Графік роботи: середа з 9:00 до 18:00 за попереднім записом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в одному з регіонів діє програма за фінпідтримки Сполучених Штатів. Вона передбачає надання виплат українським громадянам, які мешкають в деокупованих громадах, розташованих на відстані від 0 до 50 км від лінії фронту. Відбиратимуть охочих на основі оцінки їхньої вразливості.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у вересні доступна програма допомоги від французької організації "Acted". Вона передбачає надання коштів на довготривалий період. Виплати доступні українцям, які мешкають у Херсонській області. Домогосподарства отримають допомогу у розмірі 1 800 грн. Підтримка надаватиметься протягом пів року.