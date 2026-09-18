Выплаты из Польши: где и кто из украинцев получит денежную помощь в сентябре

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года крупная польская неправительственная организация, оказывающая помощь пострадавшим от вооруженных конфликтов и гуманитарных кризисов по всему миру — Polish Humanitarian Action (Польская гуманитарная акция) — профинансирует разовые выплаты для украинцев. Получить денежную помощь смогут жители деоккупированных громад одной из украинских областей.

О том, на каких условиях будут предоставляться выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Что предусматривает проект поддержки от Польши

По информации областной государственной администрации, жители деоккупированных громад Херсонской области смогут присоединиться к новому проекту поддержки.

"Проект реализуется в рамках программы "Укрепление системы гуманитарной помощи для громад, находящихся на передовой в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Инициатива призвана предоставить поддержку семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, и домохозяйствам с низким уровнем дохода.

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Ожидается, что отбор претендентов будет происходить на основе оценки уязвимости. В частности, в первую очередь речь идет о пожилых людях, лицах с инвалидностью, многодетных семьях и т. д.

Кому именно доступна финансовая помощь

По сообщению властей, получить денежную помощь смогут только те граждане, которые по состоянию на сентябрь 2026 года продолжают проживать на освобожденных от российских оккупантов территориях.

Подавать заявки могут исключительно совершеннолетние граждане из деоккупированных населенных пунктов области, расположенных на расстоянии от 0 до 50 километров от фронта.

Как зарегистрироваться на выплаты и какие документы нужны

Согласно правилам проекта "Укрепление системы гуманитарной помощи для громад, находящихся на передовой в Херсонской области", предварительная регистрация для таких жителей будет проходить после личного обращения к благотворителям. Необходимо позвонить по номеру горячей линии: 066-458-88-68.

Также для оформления обращения граждане должны заранее подготовить оригиналы следующих документов:

Паспорта гражданина/ID-карту заявителя; Идентификационного кода заявителя и всех членов домохозяйства; Реквизиты банковского счета (IBAN) на имя заявителя; Документов, подтверждающих статус уязвимости (при наличии справки ВПЛ, справки об инвалидности, справки о доходах, подтверждения многодетной семьи).

Организаторы отметили, что предварительная регистрация является лишь этапом сбора данных и поэтому не гарантирует автоматического начисления денежной помощи. Все анкеты будут проходить проверку на соответствие критериям программы.

Проект в регионе реализует благотворительный фонд "Ветер перемен" при международной финансовой поддержке.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в сентябре в ряде областей действует программа организации "Mercy Corps". Она предусматривает выплату грантов на развитие бизнеса во время войны. При соблюдении условий граждане смогут оформить финансовую помощь в размере до 5 000 долларов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году украинцам доступна помощь от ЮНИСЕФ. Предусмотрена поддержка семей с детьми, пострадавших от войны, в размере до 19 400 грн. В частности, гарантируется оказание помощи тем, кто из-за обстрелов инфраструктуры остался без электричества, отопления или водоснабжения. Также будет предоставлена помощь после атак или принудительной эвакуации.