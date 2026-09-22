Выплаты от Франции: как и кто может оформить 1 800 грн на полгода

Взрослые с ребенком. Фото: Freepik

Осенью 2026 года французская неправительственная организация "Acted" открыла регистрацию на программу финансовой поддержки жителей одного из прифронтовых регионов. В ее рамках гражданам, которые продолжают проживать на территории громады, предоставят возможность оформить ежемесячные выплаты в размере 1 800 грн на каждого члена семьи, а также другую финансовую помощь.

О том, кто может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где осенью доступна помощь семьям от Франции

Как сообщили в территориальной громаде, в сентябре оформить выплаты на шестимесячный период от французской организации "Acted" смогут граждане, проживающие в Херсонской области.

В частности, такая финансовая поддержка доступна для Станиславской территориальной громады. Власти уже передали представителям организации предварительные списки жителей.

Согласно условиям программы, домохозяйства, которые продолжают фактически проживать на территории соответствующей громады, получат по 1 800 грн. Такая сумма предусмотрена для каждого члена семьи. Программа будет действовать в течение полугода с ежемесячными выплатами.

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В то же время для тех жителей громады, которым пришлось эвакуироваться в безопасные регионы и которые не смогут оформить такую помощь, будет доступна поддержка от других благотворителей. В частности, те, кто переехал на срок от 45 дней до полугода, смогут оформить разовую выплату в размере 12 400 грн (рассчитанную на три месяца) и 2 000 грн от государства ежемесячно в качестве помощи внутренним переселенцам.

Кроме того, жителям области вскоре станет доступна возможность оформления "зимней" денежной помощи, предназначенной для отопительного сезона.

Выплаты получат только льготные категории граждан из зоны активных боевых действий. После обнародования постановления Кабинета министров жителям громады необходимо будет подать документы отдельно.

Как оформить ежемесячные выплаты на полгода

В случае соответствия вышеуказанным условиям программы французской неправительственной организации "Acted" граждане должны:

Обратиться к старосте или ответственным лицам в населенном пункте по поводу действия программы и предоставить копии документов для оформления выплат; Получить контактный номер телефона сотрудника "Acted"; Позвонить представителю организации, чтобы уточнить и подтвердить свои данные.

После этого выплаты будут поступать посредством перевода на банковский счет IBAN любого финансового учреждения.

Власти громады пояснили, что просят обращаться лично, поскольку из-за нестабильной мобильной связи и интернета невозможно осуществить автоматическую регистрацию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Николаеве в конце сентября граждане получили возможность зарегистрироваться в программе по предоставлению денежной помощи от UNHCR. Средства получат те, кто находится в уязвимом положении и был вынужден покинуть свои дома из-за войны. Предполагается, что каждому члену семьи начислят либо по 10 800 грн (3 600 грн за три месяца), либо по 12 300 грн (4 100 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, что гражданам доступна денежная помощь от Норвегии. Речь идет о грантах в размере до 3 000 долларов. Выплаты предусмотрены для тех, кто лишился доступа к полям из-за заминирования. Инициатива распространяется на Печенежскую и Балаклейскую громады Харьковской области.