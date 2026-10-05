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Главная Финансы Поддержка от УВКБ ООН: где переселенцам выплатят по 10 800 грн

Поддержка от УВКБ ООН: где переселенцам выплатят по 10 800 грн

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5 октября 2026 11:00
Выплаты от УВКБ ООН: в одном из западных регионов для ВПЛ доступны 10 800 грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на предоставление денежной помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Ивано-Франковской области. В рамках программы каждый член семьи сможет получить от 10 800 грн. В частности, основной приоритет будет отдан гражданам, относящимся к уязвимым категориям.

О том, кому доступны выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто может получить помощь УВКБ ООН в октябре

Как отмечается, в Ивано-Франковском регионе возобновилась возможность регистрации в программе на оформление денежной помощи от УВКБ ООН.

К подаче заявок приглашаются исключительно переселенцы и беженцы при условии соблюдения следующих сроков перемещения:

  1. Семьи, получившие статус внутренне перемещенного лица в течение последних 45 дней из-за угроз или эвакуации;
  2. Домохозяйства, перемещенные от 46 дней до 6 месяцев из-за обстрелов или принудительного выселения;
  3. Семьи, которые выезжали за границу после 24 февраля 2022 года и вернулись домой (не ранее чем три месяца назад и не позднее года);
  4. Домохозяйства, которые после перемещения по регионам вернулись домой (от трех месяцев до одного года назад).

Важные условия предоставления финпомощи

На право на получение выплат для домохозяйств будут влиять следующие факторы:

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  • насколько близко граждане проживают от линии фронта;
  • какие условия проживания (село/город);
  • каков состав домохозяйства;
  • есть ли в домохозяйстве пожилые люди, лица с инвалидностью и дети;

Также домохозяйству важно соответствовать социально-экономическим требованиям. Помощь предоставляется только тем, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 грн.

Как зарегистрироваться и размер выплат

Граждане, проживающие в Ивано-Франковской области, могут подать заявку через специальную онлайн-форму.

Окончательное решение о возможности регистрации примет специалист фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы.

"Офис в г. Ивано-Франковске переехал! Отныне офис в г. Ивано-Франковске работает по новому адресу — ул. Грюнвальдская, 16/2. График работы: среда с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Размер помощи зависит от срока переезда: 10 800 грн (за три месяца) или 12 300 грн (за три месяца).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре доступна финансовая помощь от "Helvetas Swiss Intercooperation" для микро- и малого бизнеса. Принять участие в программе могут наиболее уязвимые категории лиц, в частности те, кому за 60 лет. В рамках программы максимальный грант составит 139 100 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в четырех регионах семьи с людьми с инвалидностью I–II группы, тяжелыми заболеваниями, а также домохозяйства с пожилыми гражданами смогут получить финансовую помощь от ERC Ukraine на развитие сельского хозяйства. Средства будут выделены на восстановление доходов после обстрелов. Максимальная гарантированная сумма составляет 43 000 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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