Человек с наличными и кошельком в руках. Фото: Новини.LIVE

20 ноября 2026 года в еще одном городе специалисты благотворительного фонда "Право на защиту" проведут регистрацию граждан для получения денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты доступны для уязвимых категорий людей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности пожилых граждан и людей с инвалидностью.



Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кто и где сможет подать заявку на помощь от УВКБ ООН

Как отмечается, осенью этого года благотворители продолжают работать в Киевской области, оказывая помощь от УВКБ ООН. В частности, 20 ноября БФ "Право на защиту" проведет сбор данных для выплаты денежной помощи в Белой Церкви.

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Регистрация на выплаты доступна для:

Домохозяйств, получивших статус ВПЛ за последние 45 дней в связи с угрозами/принудительной эвакуацией; Семьям, перемещенным от 46 дней до полугода из-за обстрелов/обязательного выселения; Домохозяйств, которые выезжали за пределы страны после 24 февраля 2022 года и вернулись домой (в течение трех месяцев и до одного года); Семьи, которые после выезда в другие регионы вернулись на прежнее место жительства (в течение от трех месяцев до одного года).

Отдельные требования к получателям финансовой помощи

Согласно условиям программы, приоритетное право на получение выплат будут иметь домохозяйства, относящиеся к уязвимым группам. Это требование касается двух последних категорий (беженцев и ВПЛ). В списке:

Домохозяйства с пожилыми людьми (от 60 лет);

Семьи, возглавляемые одинокими совершеннолетними гражданами, имеющими несовершеннолетних детей;

Домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью или заболеваниями;

Многодетные семьи;

Домохозяйства с детьми в возрасте до двух лет;

Семьи с беременными женщинами.

При этом важно, чтобы сумма дохода на одного человека не превышала 8 300 грн в месяц.

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Размер помощи и порядок подачи заявки

Сумма денежного пособия составит 3 600 или 4 100 грн на каждого члена семьи в месяц. Пособие будет выплачено за три месяца единовременным платежом.

Подать запрос могут домохозяйства, соответствующие условиям регистрации, в пункте сбора данных. БФ "Право на защиту" проведет прием заявок на выплату денежной помощи с 11:00 до 16:00 20 ноября (пятница) 2026 года по следующему адресу: город Белая Церковь, проспект Независимости, 34 (Центр ВПЛ).

Прием будет осуществляться по предварительной записи и в порядке живой очереди, с собой необходимо иметь:

Паспорт гражданина;

Налоговый номер;

Справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;

Свидетельство о рождении детей;

Банковскую карту главы домохозяйства (номер счета IBAN);

Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, за исключением маломобильных людей и детей до трех лет (для них, в частности, требуется медицинская справка).

Окончательное решение о возможности регистрации примет специалист фонда после личной беседы.

"Важно: вы можете обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если получали помощь от других международных организаций, но с момента получения прошло более 3 месяцев", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 25 ноября в Сумской области действует программа, в рамках которой будет предоставлена денежная помощь на неотложные жизненные нужды, в частности, на оплату коммунальных услуг и другие расходы. Каждому члену семьи начислят по 10 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцам доступны финансовые гранты до 77 000 грн на запуск или развитие собственного дела от Швейцарии. Жители Херсонской области могут присоединиться к программе до 30 ноября этого года. Речь идет о семьях, пострадавших от войны, многодетных семьях, в которых трое и более детей, а также о гражданах с инвалидностью.