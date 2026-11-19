Человек передает гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

До 25 ноября 2026 года в нескольких населенных пунктах одной из украинских областей действует программа, реализуемая благотворительными фондами, в рамках которой домохозяйствам будет предоставлена унифицированная денежная помощь на покрытие неотложных жизненных нужд, в частности, оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и другие расходы.

О том, каковы условия предоставления помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что стоит знать о новой программе денежной помощи

Речь идет о реализации программы для населения Сумской области по предоставлению денежной помощи на неотложные нужды домохозяйств.

Ее реализуют представители общественной организации "Лампа" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины и Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.

В настоящее время регистрация для оформления финансовой помощи доступна жителям Глуховской громады Шосткинского района. Речь идет о следующих населенных пунктах:

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с. Дунаец;

с. Щебры.

Размер помощи и на что ее можно направить

В рамках программы семьям области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ, будет предоставлена унифицированная денежная помощь на базовые нужды. В частности, на оплату коммунальных услуг, продукты питания, медикаменты и другие неотложные расходы.

Каждому члену семьи начислят по 10 800 грн. В домохозяйстве на выплаты смогут претендовать:

глава домохозяйства;

супруга/супруг;

дети (до 23 лет);

родители главы домохозяйства;

дедушка и бабушка, находящиеся на его содержании.

Кто имеет право на получение выплат

Обратиться за выплатами могут исключительно те домохозяйства, которые относятся к уязвимым категориям. Денежную помощь предоставят:

Семьям, все члены которых являются безработными; Домохозяйствам с лицами с инвалидностью; Семьям, в которых есть от трех детей (до 18 лет); Одиноким семьям с людьми в возрасте от 60 лет; Семьям, состоящим из пяти и более человек; Домохозяйствам с людьми, страдающими сложными заболеваниями; Семьям, в которых женщины самостоятельно воспитывают детей.

Правила регистрации для получения финансовой помощи

Гражданам, соответствующим условиям программы, необходимо пройти предварительную регистрацию до 25 ноября 2026 года включительно. Подать заявку сможет только один человек от домохозяйства, заполнив онлайн-анкету.

Зарегистрированные заявители получат приглашение для дальнейшей регистрации, если будут соответствовать критериям уязвимости.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступны гранты до 77 000 грн от Швейцарии. Жители Херсонской области могут присоединиться к грантовой программе до 30 ноября 2026 года. Заявителям важно относиться к уязвимым категориям населения. В рамках программы домохозяйства смогут получить выплаты на запуск или развитие собственного дела.

Еще Новини.LIVE писали, что в Запорожье пострадавшему от войны населению доступна финансовая помощь от благотворительной организации "Каритас-Спес Украина". Она обещает предоставить выплаты в размере 12 300 грн в трех случаях. Речь идет о финансовой поддержке тех, кто получил травмы, был принудительно эвакуирован или потерял близких во время боевых действий.