Пожилые люди за компьютером с бумагами. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года жители одного из прифронтовых регионов смогут принять участие в грантовой программе, реализуемой "Украинской ассоциацией центров поддержки бизнеса" в партнерстве с JERU при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). В рамках программы можно получить средства для запуска или развития собственного дела.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто может присоединиться к программе при финподдержке Швейцарии

По "Программе экономической устойчивости Украины (ERP)" получить грантовую помощь смогут жители Чернобаевской громады Херсонской области.

В рамках инициативы граждане смогут получить для запуска или развития собственного дела денежную помощь на безвозвратной основе в размере до 77 000 грн.

Подавать заявки на грант для микробизнеса можно, если жители:

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имеют или планируют открыть бизнес в Чернобаевской громаде;

обладают навыками/опытом в этой сфере.

Какие категории граждан имеют право на помощь

Как отмечают в организации, также важно, чтобы заявители принадлежали к уязвимым группам населения. Речь идет о следующих категориях:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

Одинокие отцы/матери;

Домохозяйства с беременными женщинами и/или детьми в возрасте до трех лет;

Семьи, пострадавшие от войны (потеряли родных, получили ранения, потеряли имущество и т. д.);

Многодетные семьи, в которых трое и более детей;

Граждане с инвалидностью или домохозяйства с такими лицами;

Ветераны войны;

Родственники военнослужащих, если мужья/жены пропали без вести и их статус неизвестен;

Домохозяйства с низкими доходами.

Как подать заявку на получение гранта

Как отмечается, регистрация в грантовой программе продлится до 30 ноября 2026 года. В то же время организация оставляет за собой право прекратить прием заявок досрочно, если наберется необходимое количество.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму.

"Не откладывайте свою идею на потом. Возможно, именно этот грант станет первым шагом к стабильному доходу, развитию вашего дела и новым возможностям для сообщества", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в Запорожье благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" окажет финансовую помощь пострадавшему от войны населению. Предусматривается выплата в размере 12 300 грн в случае получения травм, принудительной эвакуации или в случае потери близких во время боевых действий.

Также Новини.LIVE сообщали, что UNHCR Ukraine в Киевской области открыла регистрацию на получение финансовой помощи. Поддержка доступна для граждан с инвалидностью, пожилых людей, многодетных семей и других уязвимых групп. Размер выплат составит либо 3 600, либо 4 100 грн в зависимости от ситуации.