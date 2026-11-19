Людина з готівкою та гаманцем в руках. Фото: Новини.LIVE

20 листопада 2026 року у ще одному місті фахівці благодійного фонду "Право на захист" проведуть реєстрацію громадян на надання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати доступні для вразливих категорій людей з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема громадян похилого віку та людей з інвалідністю.



Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Хто і де зможе подати заявку на допомогу від УВКБ ООН

Як зазначається, восени цього року благодійники продовжують працювати у Київській області, надаючи допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, 20 листопада БФ "Право на захист" проведе збір даних для виплати грошової допомоги у Білій Церкві.

Реклама

Реєстрація на виплати доступна для:

Домогосподарств, які отримали статус ВПО за останні 45 днів на тлі загроз/примусової евакуації; Родин, переміщених від 46 днів до пів року через обстріли/обов'язкове виселення; Домогосподарств, які виїздили за межі країни після 24 лютого 2022 року та повернулись додому (протягом трьох місяців тому та до одного року); Родин, які після виїзду в інші регіони повернулись на колишнє місце проживання (упродовж трьох місяців — одного року).

Окремі вимоги для отримувачів фіндопомоги

Згідно з умовами програми, пріоритетне право на надання виплат матимуть домогосподарства, що належать до вразливих груп. Така вимога стосується останніх двох категорій (біженців та ВПО). У списку:

Домогосподарства з людьми похилого віку (від 60 років);

Родини, які очолюють самотні повнолітні громадяни, які мають неповнолітніх дітей;

Домогосподарства, де є люди з інвалідністю/хвороба;

Багатодітні сім'ї;

Домогосподарства з дітьми віком до двох років;

Родини з вагітними жінками.

При цьому важливо, щоб сума доходу на одну особу не перевищувала 8 300 грн за місяць.

Читайте також:

Розмір допомоги та як подати заявку

Сума грошової допомоги буде становити 3 600 або 4 100 грн на кожного в родині на місяць. Їх виплатять з розрахунком на три місяці одним траншем.

Подати запит можна домогосподарствам, які відповідають умовам реєстрації, у пункті збору даних. БФ "Право на захист" проведе збір заявок для виплати грошової допомоги з 11:00 до 16:00 20 листопада (п'ятниця) 2026 року за такою адресою: місто Біла Церква, проспект Незалежності, 34 (Центр ВПО).

Прийом відбуватиметься за попереднім записом та живою чергою, з собою треба мати:

Паспорт громадянина;

Податковий номер;

Довідку ВПО/інше підтвердження переміщення;

Свідоцтво про народження дітей;

Банківську картку голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);

Документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до 3 років (для них, зокрема, треба медична довідка).

Остаточне рішення щодо можливості реєстрації прийме фахівець фонду після особистої співбесіди.

"Важливо: ви можете звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання пройшло понад 3 місяці", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 25 листопада у Сумській області доступна програма, у рамках якої нададуть грошову допомогу на нагальні життєві потреби, зокрема, на оплату комунальних послуг та інші витрати. Кожному в родині нарахують по 10 800 грн.

Ще Новини.LIVE писали що українцям доступні фінансові гранти до 77 000 грн на запуск чи розвиток власної справи від Швейцарії. Жителі Херсонської області можуть долучитися до програми до 30 листопада цього року. Йдеться про родини, які постраждали від війни, багатодітні родини, де є троє і більше дітей, громадян з інвалідністю.