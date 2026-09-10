Выплаты от УВКБ: где 12 300 грн обещают людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE.

10 сентября 2026 года в одном из прифронтовых регионов Украины началась регистрация на программу, реализуемую Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), предусматривающую предоставление денежной помощи гражданам, вынужденным переехать из-за войны. Важно относиться к уязвимым группам населения, в частности быть пенсионером, и иметь низкий доход.

О том, кто может получить помощь от организации, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кому предусмотрены выплаты от УВКБ ООН

Осенью международная организация продолжает работать в Сумской области, которая в последнее время страдает от усиленных российских обстрелов. В частности, сейчас могут подать заявки на финансовую помощь жители Недригайловской громады.

Согласно условиям программы, оформление выплат возможно для четырех категорий населения, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или беженца, причем если выезд произошел в связи с угрозой жизни, нападениями или обязательной эвакуацией.

Программа предусматривает оказание поддержки тем, кто переехал из более опасных районов на срок до 45 дней или от 46 дней до шести месяцев, ВПЛ, которые после выезда вернулись домой из других регионов, а также беженцам, прибывшим в Украину в период от трех месяцев до одного года.

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Важный критерий — экономическое положение заявителей. Согласно правилам, уровень среднемесячного дохода домохозяйства на одного человека должен быть не выше 8 300 грн.

Также организаторы будут обращать внимание на наличие факторов уязвимости. Предполагается, что в приоритете будут лица с инвалидностью, пенсионеры, безработные пожилые люди, сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, малыши и дети, находящиеся в сложных обстоятельствах, малообеспеченные и многодетные семьи, беременные женщины и матери с маленькими детьми.

В зависимости от сроков перемещения суммы выплат будут следующими:

10 800 грн — для беженцев, вернувшихся домой в течение трех месяцев и не более года; 12 300 грн — для внутренне перемещенных лиц, выехавших из-за угрозы жизни в течение предыдущих 45 дней; 12 300 грн — для переселенцев, которые переместились в период от 46 дней до шести месяцев; 12 300 грн — для домохозяйств, пострадавших от атак за последние 45 дней.

Как и когда можно подать заявку на выплаты

Граждане Недригайловской громады должны записаться в очередь для получения помощи от УВКБ ООН. Для этого нужно позвонить по номеру организации.

После этого специалист фонда пригласит на собеседование и примет окончательное решение о предоставлении помощи. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы.

"Вниманию жителей Недригайловской громады. Открыта запись в очередь для приема в с. Недригайлов на 10 сентября 2026 года (четверг), регистрация осуществляется по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Заявители должны иметь при себе следующие документы и информацию:

паспорт гражданина;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплат;

документ, подтверждающий группу уязвимости;

контактный номер.

Также регистрацию откроют и в других городах. Для этого нужно следить за объявлениями организации.

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Также Новини.LIVE писали, что этой осенью в Стрыйской громаде Львовской области доступны финансовые гранты. По условиям программы домохозяйства получат до 40 000 грн. Выплаты предоставляются на сельское хозяйство от организации "Каритас" и могут быть использованы на семена, удобрения и корма.