Выплаты от Каритас в сентябре: кому из ВПЛ доступны гранты до 40 000 грн

Женщина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в одном из западных регионов Украины представительство благотворительной организации, входящей в международную сеть "Каритас" и действующей в рамках Украинской Греко-Католической Церкви, открыло регистрацию для предоставления денежной помощи на нужды сельского хозяйства. Обратиться за выплатами могут исключительно граждане, которые были вынуждены переехать из опасных областей из-за войны.

О том, кто и где может получить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому доступны гранты от Каритас в сентябре

Речь идет о программе, рассчитанной на жителей Стрыйской громады Львовской области.

Как отмечается, одним из направлений помощи проекта Emergency Appeal является содействие в восстановлении средств к существованию для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Проект предоставляет возможность получить доступ к следующим услугам:

Обучение и переквалификация;

Трудоустройство;

Грант на открытие собственного дела;

Аграрный грант.

В частности, в сентябре в Стрыйской громаде открыта регистрация на получение грантов на сельское хозяйство (агрогранты).

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"Если вы — внутренне перемещенное лицо в громаде, расположенной на территории Стрыйской епархии, и имеете хозяйство или мечтаете его развивать — приглашаем воспользоваться этой возможностью", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, финансовая поддержка может быть использована для:

приобретения семян, удобрений, кормов;

покупки сельскохозяйственных инструментов;

получения ветеринарных услуг;

ремонта теплиц, помещений для содержания животных, систем орошения, техники;

других нужд, связанных с развитием хозяйства.

Как подать заявку и другие нюансы

Граждане, имеющие статус переселенца и проживающие в громаде, расположенной на территории Стрыйской епархии, могут подать заявку на получение аграрного гранта.

Для этого необходимо заполнить онлайн регистрационную форму.

Организаторы отметили, что каждое домохозяйство имеет право подать только одну заявку.

Что касается суммы финансового гранта, то окончательный размер помощи будет определен по результатам оценки потребностей и запланированной деятельности.

Согласно условиям программы, максимальный размер помощи не превысит 40 000 грн на каждое домохозяйство.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, кому доступна денежная помощь на ремонт домов от UHF. По имеющейся информации, речь идет о благотворительной программе, направленной на поддержку переселенцев в Черниговском регионе. В частности, обратиться за выплатами могут жители Корюковской громады, если дома не имеют повреждений, вызванных войной, но непригодны для проживания.

Также Новини.LIVE писали, что осенью UNHCR реализует программу по предоставлению финансовой помощи жителям Донецкой области. Речь идет о гражданах со статусом ВПЛ. Агентство принимает заявки от наиболее уязвимых групп граждан. В частности, выплаты предусмотрены для пожилых граждан и лиц с инвалидностью. Согласно условиям, они будут получать сумму в размере 3 600 грн в течение трех месяцев.