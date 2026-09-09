Выплаты от Чехии: кому из ВПЛ доступны финансовые гранты до 2 000 долларов

Женщина держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE.

Осенью 2026 года жители одного из западных регионов смогут получить финансовые гранты от Чехии. Речь идет о реализации программы, предусматривающей оказание помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Выплаты получат те, кто хочет освоить новую профессию, пройти обучение или переквалификацию для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда.

О том, какие правила действуют для получения грантов, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому доступны финансовые гранты от Чехии

Речь идет о проекте чешской гуманитарной организации "Человек в беде", направленный на поддержку переселенцев, проживающих во Львовской области и нуждающихся в оплате обучения для получения новой профессии или переквалификации с целью трудоустройства и повышения собственной экономической самостоятельности.

"Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявляет конкурс микрогрантов в рамках проекта "От навыков к успеху", который реализуется при финансовой поддержке чешского народа", — говорится в сообщении.

Согласно условиям, оплата обучения будет осуществляться на основе трехстороннего соглашения, заключенного между участником, образовательным учреждением и гуманитарной организацией.

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Начисление оплаты поставщику образовательных услуг произойдет в два этапа:

50% — до начала обучения; 50% стоимости — после завершения обучения и при условии предоставления документов о прохождении курса обучения.

Участники самостоятельно смогут выбрать учебные заведения. Обучение может проходить как онлайн, так и офлайн.

В то же время, проект не распространяется на некоторые курсы. В частности, не будет финансироваться изучение:

иностранных языков;

базовой компьютерной грамотности;

эзотерических и псевдонаучных практик;

вождения транспорта, кроме случаев, когда дополнительная категория или повышение квалификации необходимы для трудоустройства.

Размер денежной помощи на обучение

В рамках программы участники смогут получить максимальный объем финансовой поддержки до 88 000 грн (около 2 000 долларов).

Она будет включать оплату профессионального обучения и, при необходимости, возможное предоставление единовременной финансовой помощи на другие расходы.

Фактическая сумма гранта будет зависеть от стоимости выбранного обучения.

При необходимости отобранным участникам может быть предоставлена помощь в размере до 13 000 грн на покрытие расходов, связанных с участием в очном обучении (стоимость проезда, если место проведения обучения находится за пределами населенного пункта).

Для участия в программе необходимо заполнить специальную заявку на получение гранта. Конечный срок регистрации — 18 сентября 2026 года.

Ориентировочный срок ожидания результатов — до двух месяцев с момента подачи заявки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в Стрыйской громаде на Львовщине доступны гранты на сельское хозяйство от "Каритас". По условиям программы, домохозяйство может получить максимум 40 000 грн. Согласно условиям, финансовую поддержку можно использовать на приобретение семян, удобрений и кормов.

Также Новини.LIVE писали о денежной помощи на ремонт от UHF. Речь идет о программе, направленной на поддержку внутренне перемещенных лиц в Черниговском регионе. В частности, обратиться за деньгами смогут жители Корюковской громады, если их дома непригодны для проживания, но не имеют повреждений, вызванных войной.