Выплаты от UHF для ВПЛ: кому доступна денежная помощь на ремонт осенью

Пожилая женщина и мужчина. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года международная организация ZOA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запускает новую программу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она предусматривает предоставление целевой денежной помощи на ремонт домов, а регистрация доступна только в одном из регионов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию городских властей.

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Кому доступна денежная помощь на ремонт от UHF

Согласно информации, речь идет о программе международных благотворителей, направленной на поддержку внутренних переселенцев в Черниговской области. В частности, осенью обратиться за выплатами могут жители Корюковской громады.

В рамках программы граждане получат средства на ремонт, если речь идет:

о частных домах, приобретенных или арендованных на длительный срок;

жилых домах, расположенных в прифронтовых громадах, зона 20–50 км;

объектах недвижимости, не имеющих повреждений, вызванных войной, однако являющихся некачественными или непригодными для проживания.

Домохозяйства могут претендовать на выплату помощи при следующих условиях:

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нет другого доступного и пригодного для проживания жилья;

не получали помощь на ремонт от других организаций/фондов;

относятся к уязвимым группам населения.

В списке указаны следующие категории населения:

Многодетные и малообеспеченные семьи; Пожилые люди; Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями; Домохозяйства, возглавляемые одним человеком; Приемные семьи; Представители национальных меньшинств и других групп, нуждающихся в защите; Женщины и дети из группы риска.

Как зарегистрироваться для получения выплат

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Корюковской громаде, могут получить денежную помощь от международной организации ZOA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF), заполнив специальную форму.

Однако речь идет лишь о предварительной регистрации, после чего организаторы самостоятельно примут решение о предоставлении выплат.

"Подача заявки не гарантирует получение помощи. Все заявки проходят проверку в соответствии с критериями программы и имеющимся финансированием", — поясняют в городской администрации.

Заявки будут принимать до 19 сентября 2026 года или до исчерпания финансирования.

Уточнить детали программы помощи можно по следующим контактам:

телефон: +38 (050) 821-96-77;

электронная почта: report.ukraine@zoa.ngo.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в сентябре UNHCR Ukraine проводит сбор данных для оказания денежной помощи населению в Донецкой области. Международное агентство открыло возможность регистрации для наиболее уязвимых категорий граждан. В частности, обратиться за помощью могут пенсионеры и люди с инвалидностью. В рамках программы будет выплачено от 10 800 (по 3 600 грн в течение трех месяцев).

Также Новини.LIVE писали о том, когда переселенцам должна поступать помощь на проживание. Как правило, выплаты производятся после 15-го и 28-го числа, поэтому задержка не означает отмену финансовой помощи. Если выплат нет после обоих сроков, необходимо лично проверить право на помощь.