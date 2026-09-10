Виплати від УВКБ: де 12 300 грн обіцяють людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Жінка похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE.

10 вересня 2026 року в одному з прифронтових регіонів України відкрилась реєстрація на програму, яку реалізує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), що передбачає надання грошової допомоги для громадян, які були змушені переїздити через війну. Важливо належати до вразливих груп людей, зокрема бути пенсіонером, та мати низький дохід.

Про те, хто може отримати допомогу від організації, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Кому передбачені виплати від УВКБ ООН

Восени міжнародна організація продовжує працювати у Сумській області, що останнім часом потерпає від посилених російських обстрілів. Зокрема, нині можуть подати заявки на фінансову допомогу жителі Недригайлівської громади.

Згідно з умовами програми, оформлення виплат можливе для чотирьох категорій населення серед тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи біженця, а сам виїзд відбувся у зв'язку із загрозою життю, атаками чи обов'язковою евакуацією.

Програма передбачає надання підтримки тим, хто переїхав з більш небезпечних районів до 45 днів чи від 46 днів до шести місяців, ВПО, які після виїзду повернулися додому з інших регіонів, а також біженців, які прибули в Україну у період від трьох місяців тому та до одного року.

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Важливий критерій — екномічний стан заявників. Згідно з правилами, рівень середньомісячного доходу домогосподарства на одну особу повинен бути не вищим за 8 300 грн.

Також організатори будуть звертати увагу на наявність вразливостей. Передбачається, що у пріоритеті будуть особи з інвалідністю, пенсіонери, безробітні літні особи, сироти, діти без батьківського піклування, малюки та діти в складних обставинах, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, вагітні жінки та матері з маленькими дітьми.

Залежно від термінів переміщення суми виплат будуть такі:

10 800 грн — для біженців, які повернулись додому упродовж трьох місяців та не більше року; 12 300 грн — для ВПО, які виїхали через загрози для життя за попередні 45 днів; 12 300 грн — для переселенців, які перемістилися від 46 днів до шести місяців; 12 300 грн — для домогосподарств, які постраждали через атаки за останні 45 днів.

Як і коли можна подати на виплати

Громадяни з Недригайлівської громади мають записатися в чергу для отримання допомоги від УВКБ ООН. Для цього потрібно зателефонувати за номером організації.

Після цього фахівець фонду запросить на співбесіду та ухвалить остаточне рішення про допомогу. Дзвінки будуть здійснювати тільки тим заявникам, які попередньо відповідаютимуть умовам та критеріям програми.

"До уваги мешканців Недригайлівської громади. Відкрито запис в чергу для прийому у с. Недригайлів на 10 вересня 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Заявники повинні мати при собі такі документи та інформацію:

паспорт громадянина;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплат;

документ, що засвідчить групу вразливості;

контактний номер.

Також реєстрацію відкриють і для інших міст. Для цього необхідно слідкувати за оголошеннями організації.

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