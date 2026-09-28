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Главная Финансы Помощь от Каритас: три группы людей получат по 12 300 грн

Помощь от Каритас: три группы людей получат по 12 300 грн

Ua ru
28 сентября 2026 13:00
Выплаты от Каритас: кто попал в список на получение помощи в размере 12 300 грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году представительство религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине предоставляет жителям одного из городов, подвергающихся обстрелам, несколько видов денежной помощи. В частности, обратиться за выплатами можно в случае получения ранений в результате вражеских атак.

О том, как получить финансовую помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому доступны выплаты от Каритас этой осенью

По данным организации, возможность оформления денежной помощи от "Каритас-Спес" доступна в Сумах, где в последние месяцы усилились обстрелы.

Согласно условиям, первый вид помощи предусмотрен для тех, кто получил ранения в результате обстрелов. Для этого в течение первого дня после происшествия необходимо обратиться в медицинское учреждение, где следует оформить больничный лист или получить консультационное заключение, подтверждающее получение ранений. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только раненому.

Еще одна финансовая помощь от "Каритас-Спес" предусмотрена на случай вынужденного выезда из опасных районов. Выплаты будут предоставлены людям, которые эвакуировались из своих домов в течение последних 45 дней.

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Третий вид поддержки предоставляется домохозяйствам, которые потеряли кого-то из родных в результате боевых действий. Для этого необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Какие будут суммы по разным видам помощи

Согласно условиям, предусмотрено предоставление такой помощи от "Каритас-Спес" в Сумах:

  • для тяжелораненых — 12 300 грн;
  • для эвакуированных — 12 300 грн;
  • в случае потери близких — 12 300 грн.

Как оформить помощь и необходимые документы

Для тяжелораненых необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • выписка из полицейского протокола о происшествии;
  • лист нетрудоспособности/больничный лист на лечение сроком от пяти дней;
  • направление на лечение из амбулаторной карты.

В случае потери одного из членов семьи:

  • свидетельство о смерти;
  • справка о причине смерти;
  • выписка из протокола Национальной полиции о происшествии.

Для эвакуированных в течение последних 45 дней:

  • паспорт;
  • налоговый код;
  • запись из официальных центров эвакуации;
  • списки/документы от гуманитарных организаций, осуществляющих эвакуацию;
  • квитанции/билеты;
  • справка о статусе ВПЛ сроком до 45 дней;
  • регистрационные документы, выданные органами власти;
  • документы, подтверждающие адрес постоянного проживания;
  • реквизиты банка.

Для уточнения возможности оформления финансовой помощи можно обратиться на горячую линию: +38099 555 41 35.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове возобновилась возможность записи в электронную очередь на денежную помощь для ВПЛ. Средства будут предоставлены уязвимым категориям граждан (пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным, малообеспеченным). Сумма зависит от срока перемещения и начинается с 10 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, при каких условиях будет предоставлена финансовая помощь от Соединенных Штатов. В частности, в сентябре присоединиться к новому проекту смогут граждане, которые продолжают проживать в деоккупированных громадах Херсонского региона. Средства будут предоставлены жителям населенных пунктов региона, расположенных на расстоянии от 0 до 50 км от линии фронта.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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