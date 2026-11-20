Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

В одной из прифронтовых областей Украины началась регистрация на получение денежной помощи для семей с детьми от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF). В частности, получить выплаты можно для маленьких украинцев с инвалидностью, находящихся под опекой или попечительством, а также для детей, вернувшихся из-за рубежа, с временно оккупированной территории или из России.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Реклама

Где можно получить зимнюю поддержку от UNICEF

Речь идет о реализации совместной программы "Зимняя поддержка детей и семей 2026" с Государственной службой по делам детей, Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и UNICEF. В частности, осенью она доступна для родителей, опекунов, попечителей и патронатных воспитателей в Запорожской области.

Согласно условиям, программа предусматривает предоставление единовременной зимней денежной помощи.

Организовали выплаты в Запорожской области совместно общественная организация "Ответственные граждане" и Служба по делам детей Запорожской областной военной администрации.

Читайте также:

Кто сможет рассчитывать на программу поддержки

Ожидается, что в рамках инициативы зимние товары в соответствии с индивидуальными потребностями и адресную денежную выплату получат:

Дети в патронатных семьях. Дети, которые за последние шесть месяцев вернулись из патронатных семей в родные семьи. Дети, находящиеся под опекой или попечительством в семьях, где воспитывают от трех детей. Дети с инвалидностью, находящиеся под опекой/попечительством.

Как подать заявку на участие в программе

Для предварительной регистрации жителям Запорожской области на получение помощи необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

После этого в течение нескольких дней должен позвонить специалист из ОО "Ответственные граждане" для уточнения информации и помощи в окончательной регистрации на выплаты.

Важно учитывать следующие нюансы:

Соответствующая помощь является безвозвратной;

Сам факт заполнения формы и регистрации не гарантирует предоставление выплат;

Необходимо, чтобы не получали аналогичную помощь по другим программам;

Требуется согласие на обработку персональных данных.

"Наши специалисты никогда не запрашивают PIN-код, CVV-код карты, пароли или коды из SMS. Если кто-то просит такое, это мошенники. Не сообщайте эти данные. Участие добровольное", — добавили организаторы.

Также доступна горячая линия: +38 (066) 567 00 16.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в трех регионах уязвимым жителям будет оказана зимняя поддержка от благотворительного фонда "Право на защиту". Средства предусмотрены на отопительный сезон 2026–2027 годов. Граждане получат по 19 400 грн, которые можно будет использовать для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Также Новини.LIVE писали о том, что гражданам доступны гранты до 77 000 грн на собственное дело от Швейцарии. Жителям Херсонской области предоставлена возможность присоединиться к программе до 30 ноября 2027 года. Речь идет о многодетных семьях и лицах с инвалидностью.