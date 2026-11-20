Человек держит гривневую купюру в руках. Фото: Новини.LIVE

В трех украинских регионах уязвимые жители громад могут принять участие в программе зимней поддержки, в рамках которой можно получить денежную помощь на отопительный сезон 2026–2027 годов от благотворительного фонда "Право на защиту". Граждане смогут оформить по 19 400 грн на отопление жилья.

О том, что предусматривает новая программа помощи, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Где доступна денежная поддержка в ноябре

Новая программа реализуется при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Она гарантирует предоставление средств на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги, связанные с отоплением жилья.

Инициатива доступна для жителей отдельных районов, территориальных громад и населенных пунктов следующих регионов Украины:

Днепропетровского;

Николаевского;

Херсонского.

Кто сможет получить зимние выплаты

Как отмечают в фонде, обратиться за помощью смогут домохозяйства, отвечающие следующим условиям:

Читайте также:

в доме есть централизованное отопление/используется индивидуальное отопление через централизованные сети газо- или электроснабжения;

обратились в местные органы власти за получением денежной зимней помощи, поскольку относятся к уязвимым категориям населения, определенным постановлением № 1084, и включены в списки домохозяйств, предоставленные ПФУ;

до этого не получали от организаций/фондов денежной или натуральной помощи на зиму для оплаты услуг ЖКХ, покупки твердого топлива для отопления;

проживают на одной из определенных территорий Днепропетровской, Николаевской или Херсонской областей.

Размер денежной помощи и порядок получения

Согласно правилам программы, размер денежной помощи составит 19 400 грн на каждое домохозяйство. Выплата будет производиться единовременно за весь зимний период. Семья будет обязана использовать полученную финансовую помощь исключительно на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При регистрации гражданам для подтверждения соответствия условиям программы необходимо будет предоставить:

Паспорт/документ, удостоверяющий личность;

Идентификационный код всех членов домохозяйства;

IBAN банковского счета главы домохозяйства;

Документы, подтверждающие отнесение домохозяйства к категории уязвимости.

"Соответствие одному или нескольким указанным критериям не гарантирует включение домохозяйства в проект. Каждая заявка проходит проверку в соответствии с условиями проекта. Если заявитель предоставляет дополнительные документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства, Фонд проведет дополнительную проверку его соответствия критериям проекта", — поясняют организаторы.

Подробности условий участия в программе и оформления денежной помощи можно уточнить по "горячей линии" фонда (в будние дни, 09:00 — 18:00): 800 750 104.

Процесс регистрации и отбора будет состоять из нескольких этапов, в частности, предварительной проверки домохозяйств, включенных в списки, верифицированные ПФУ, приглашения на регистрацию с указанием даты и времени, проверки предоставленной информации и документов, принятия решения о включении заявителей в программу.

Согласно условиям, ориентировочный срок предоставления помощи после регистрации составит четыре-шесть недель.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 5 декабря в Запорожской области пожилым людям будет предоставлена денежная помощь в размере 1 500 грн. Тем, кому исполнилось 60 лет, необходимо будет собрать документы и подать их в военную администрацию. Помощь будет предоставлена к Международному дню пожилых людей.

Также Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН окажет помощь жителям Белой Церкви Киевской области 20 ноября. Заявки можно будет подать в БФ "Право на защиту" беженцам и переселенцам. В рамках программы гражданам начислят по 3 600 или 4 100 грн на каждого в месяц. Продолжительность поддержки составит три месяца, а средства выплатят единым траншем.