Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

В одній з прифронтових областей України відкрилась реєстрація на грошову допомогу для родин з дітьми від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF). Зокрема, отримати виплати можна для маленьких українців з інвалідністю, які перебувають під опікою або піклуванням, а також дітей, які повернулися з-за кордону, тимчасово окупованої території чи Росії.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

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Де можна отримати зимову підтримку від UNICEF

Йдеться про реалізацію спільної програми "Зимова підтримка дітей і сімей 2026" з Державною службою у справах дітей разом, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та UNICEF. Зокрема, восени вона доступна для батьків, опікунів, піклувальників та патронатних вихователів у Запорізькій області.

Згідно з умовами, програма передбачає надання одноразової зимової грошової допомоги.

Організували надання виплат у Запорізькій області спільно громадська організація "Відповідальні громадяни" та Служба у справах дітей Запорізької обласної військової адміністрації.

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Очікується, що в рамках ініціативи зимові товари відповідно до індивідуальних потреб та адресну грошову виплату отримають:

Діти у патронатних сім'ях. Діти, які за останні шість місяців повернулися з патронатних до рідних родин. Діти під опікою або піклуванням у родинах, де виховують від трьох дітей. Діти з інвалідністю, які перебувають під опікою/піклуванням.

Як подати заявку на участь у програмі

Для попередньої реєстрації жителям Запорізької області на отримання допомоги необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Після цього протягом кількох днів має зателефонувати фахівець з ГО "Відповідальні громадяни" для уточнення інформації та допомоги в остаточній реєстрації на виплати.

Важливо зважати на такі нюанси:

Відповідна допомога є безповоротною;

Один факт заповнення форми та реєстрація не гарантують надання виплат;

Необхідна відсутність отримання аналогічної допомоги від інших програм;

Потрібна згода на обробку персональних даних.

"Наші фахівці ніколи не просять PIN-код, CVV-код картки, паролі чи коди з SMS. Якщо хтось просить таке, це шахраї. Не повідомляйте ці дані.

Участь добровільна", — додали організатори.

Також доступна гаряча лінія: +38 (066) 567 00 16.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у трьох регіонах вразливим жителям нададуть від благодійного фонду "Право на захист" зимову підтримку. Кошти передбачені на опалювальний сезон 2026-2027 років. Громадяни отримають по 19 400 грн, які можна буде використати на оплату житлово-комунальних послуг.

Ще Новини.LIVE писали про те, що громадянам доступні гранти до 77 000 грн на власну справу від Швейцарії. Жителям Херсонської області надано можливість долучитися до програми до 30 листопада 2027 року. Йдеться про багатодітні родини, осіб з інвалідністю.