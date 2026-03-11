Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Помощь от UNHCR Ukraine в марте — как получить 10 800 грн

Помощь от UNHCR Ukraine в марте — как получить 10 800 грн

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 13:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — кто и где может оформить 10 800 грн в марте
Деньги и люди. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Кременчуге UNHCR Ukraine принимает заявки на электронную очередь для получения денежной помощи в 10 800 грн. В частности, выплаты будут доступны тем, у кого доход меньше 6318 грн на человека, и есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию фонда в Telegram.

Читайте также:

Кто может получить средства от UNHCR Ukraine

Как отмечается, предполагается предоставление средств от UNHCR Ukraine в городе Кременчуг для двух категорий граждан:

  1. Внутренних переселенцев — если есть соответствующий статус и документ с подтверждением перемещения (не более шести месяцев). Ключевым условием является отсутствие поддержки от других фондов за прошедшие три месяца.
  2. Беженцев, которые вернулись домой после выезда из-за боевых действий — если есть документ с удостоверением факта выезда. Претенденты не получат помощь, если имели подобные выплаты от других организаций в течение трех месяцев.

Граждане могут подать заявку на денежную помощь, если доход меньше 6318 грн на члена семьи.

Нужно иметь одну из следующих уязвимостей:

  • в семье есть только мать или отец, которые воспитывают малолетних детей/на содержании есть граждане от 55 лет;
  • домохозяйства, состоящие только из людей, которым более 55 лет;
  • семьи с одинокими гражданами (от 55 лет), которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью или хроническими болезнями.

Как получить денежную помощь в Кременчуге

Пункт сбора данных для получения помощи от UNHCR Ukraine в городе Кременчуг работает по электронной записи. Для предварительной регистрации необходимо заполнить форму.

Согласно правилам, сбор данных будет проводиться по несколько номеров в приемный день.

"Заполнение анкеты не равно регистрации. Заявка только для приглашения в город Кременчуг. С теми, кто соответствует описанным условиям мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с Вами не связались — Вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — говорится в сообщении.

Что еще следует знать переселенцам

В 2026 году некоторые граждане не смогли получить социальные выплаты от государства из-за несвоевременного выполнения требования по идентификации личности и непредоставления уведомления об отсутствии выплат от РФ.

Однако из-за приобретения массовости проблемы в Кабинете министров приняли решение, предусматривающее предоставление разрешения пройти такую процедуру до 1 июля текущего года.

Также правительство приняло решение не только возобновить выплаты, пролонгировать сроки идентификации, но и упростить доступ к услугам ПФУ.

Речь идет об увеличении количества операторов, организации мобильных бригад и введении электронной очереди.

Ранее мы писали, что в марте БФ "Каритас Полтава" принимает заявки на финпомощь на оплату коммунальных услуг. Такие компенсации предусмотрены для переселенцев уязвимых групп.

Еще сообщалось, что 13 марта внутренние переселенцы смогут оформить денежную помощь в сумме 2 000 грн. Такая возможность стала доступна от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine".

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
