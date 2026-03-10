Видео
Главная Финансы Новая помощь для ВПЛ — кто и как сможет оформить 2 000 грн

Новая помощь для ВПЛ — кто и как сможет оформить 2 000 грн

Дата публикации 10 марта 2026 13:00
Выплаты для переселенцев — кому доступна новая помощь в 2 000 грн
Женщина и мужчина за компьютером, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сможет подать документы для получения денежной помощи в размере 2 000 грн в пятницу, 13 марта. Такая возможность станет доступной благодаря благотворительного фонду "Global Empowerment Mission Ukraine".

Об этом передают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Читайте также:

Кому доступна новая помощь для ВПЛ в 2 000 грн

Переселенцы из числа уязвимых категорий смогут получить денежную помощь в сумме 2 000 грн. Подавать заявки смогут граждане, которые жили в Бахмутской громаде. Речь идет исключительно об уязвимых группах из числа ВПЛ.

"Вниманию бахмутчан, проживающих в г. Бровары. Ждем вас (льготные категории) на оформление документов для получения денежной помощи в размере 2 000 грн от Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Global Empowerment Mission Ukraine", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться в программе можно, если гражданин имеет один из следующих статусов:

  1. Лицо пожилого возраста/пенсионеры в возрасте от 60 лет;
  2. Граждане с инвалидностью I, II групп.
  3. Дети с инвалидностью;
  4. Многодетные семьи;
  5. Одинокие родители с малолетними детьми;
  6. Опекуны детей;
  7. Родные погибших;
  8. Семьи лиц, пропавших без вести;
  9. Родные лиц, находящихся в плену;
  10. Лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.

Где состоится регистрация для участия в программе

Как отмечается, внутренне перемещенные лица смогут подать документы для получения денежной помощи в размере 2 000 грн от благотворительного фонда "Global Empowerment Mission Ukraine" по адресу: г. Бровары, ул. Героев Украины, 30 (хаб Сватовской ВГА) с 10.00 до 15.00.

С собой нужно взять необходимый пакет документов с оригиналами:

  • копию паспорта (1, 2 страницу, регистрацией), для ID карта нужна выписка;
  • копию справки внутренне перемещенного лица;
  • копию идентификационного кода;
  • копию документа, подтверждающего принадлежность к уязвимой категории населения;
  • копию справки об открытии счета, выписку из банковского кабинета (IBAN дебетовой карты ПУМБ).

Для зачисления денег обязательно наличие дебетовой карты "ПУМБ", присоединенной к проекту Благотворительной организации "БФ "Global Empowerment Mission Ukraine".

Какая еще есть помощь для ВПЛ

Также для переселенцев доступна регистрация на проект "AGRO" на Волыни. Он предусматривает оказание поддержки сельскому хозяйству и животноводству.

Деньги можно будет использовать на семена, удобрения, корма, ветуслуги.

Необходимо соответствовать таким условиям программы: иметь статус внутренне переселенца, опыт в сфере растениеводства/животноводства, не иметь регистрации как ФЛП.

Ранее мы писали, что БФ "Каритас Киев" открыл программу помощи для уязвимых категорий граждан. В ее рамках предоставят по 36 000 грн на обучение.

Также сообщали, что украинские граждане от 65 лет и лица с инвалидностью, другие уязвимые категории населения могут получить помощь до 15 тыс. грн. Такая возможность предоставлена в одной из тергромад.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
