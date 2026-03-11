Видео
Каритас обещает помочь в оплате коммуналки — кто в списке

Дата публикации 11 марта 2026 11:06
Выплаты от Каритас — кто и где может получить помощь на оплату коммуналки
Женщина с картой, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В марте стартовала регистрация для участия проекте от благотворительного фонда "Каритас Полтава" по предоставлению финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты предусмотрены для лиц, переместившихся из опасных регионов.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение фонда в Facebook.

Компенсации за коммуналку от Каритас

Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", который стал возможным при поддержке американского народа. Он предусматривает предоставление средств до конца отопительного периода 2025/26.

Приобщиться к нему могут переселенцы, которые переместились в 2026 году и имеют хотя бы один из критериев уязвимости. Речь идет о таких лицах:

  1. Гражданах с инвалидностью (I-II группа, инвалидность с детства);
  2. Людях пожилого возраста (от 60 лет);
  3. Одиноких матерях/отцах;
  4. Опекунах несовершеннолетних детей, недееспособных людей;
  5. Беременных женщинах или кормящих матерях с детьми в возрасте до 3-х лет;
  6. Людях с тяжелыми заболеваниями;
  7. Многодетных семьях (от трех несовершеннолетних детей).

Как получить денежную помощь

Для осуществления регистрации в проекте от фонда "Каритас Полтава" заявителю нужно предоставить следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код (оригинал);
  • справку ВПЛ от 2026 года;
  • счет IBAN;
  • справку о печном отоплении или коммунальных услугах;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7.

"Подача благодарностей, замечаний, предложений, жалоб по телефону 0 800 336 734 с 9:30 до 16:00 Пн-Пт, или письменно на электронный ящик feedback@caritas.ua", — говорится в сообщении.

Что еще надо знать о помощи переселенцам

Также в этом году внутренне перемещенные лица могут получить от государства поддержку.

Помощь могут продлевать автоматически на шесть месяцев для уязвимых групп граждан и тем, чей средний доход за месяц не превысил 10,38 тыс. грн на человека (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).

Речь идет о выплате таких ежемесячных сумм:

  • по 2 тыс. грн — для взрослых;
  • по 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что УВКБ ООН предоставит украинцам денежную помощь в 3 600 грн. Речь идет о тех гражданах, которые до сих пор проживают в прифронтовых районах.

Также мы писали, что в марте в городе Богодухов на Харьковщине ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь уязвимым категориям домохозяйств. Речь идет о малообеспеченных семьях, имеющих детей.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
