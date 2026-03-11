Выплаты от Каритас — кто и где может получить помощь на оплату коммуналки

Каритас обещает помочь в оплате коммуналки — кто в списке
В марте стартовала регистрация для участия проекте от благотворительного фонда "Каритас Полтава" по предоставлению финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты предусмотрены для лиц, переместившихся из опасных регионов.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение фонда в Facebook.
Компенсации за коммуналку от Каритас
Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", который стал возможным при поддержке американского народа. Он предусматривает предоставление средств до конца отопительного периода 2025/26.
Приобщиться к нему могут переселенцы, которые переместились в 2026 году и имеют хотя бы один из критериев уязвимости. Речь идет о таких лицах:
- Гражданах с инвалидностью (I-II группа, инвалидность с детства);
- Людях пожилого возраста (от 60 лет);
- Одиноких матерях/отцах;
- Опекунах несовершеннолетних детей, недееспособных людей;
- Беременных женщинах или кормящих матерях с детьми в возрасте до 3-х лет;
- Людях с тяжелыми заболеваниями;
- Многодетных семьях (от трех несовершеннолетних детей).
Как получить денежную помощь
Для осуществления регистрации в проекте от фонда "Каритас Полтава" заявителю нужно предоставить следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код (оригинал);
- справку ВПЛ от 2026 года;
- счет IBAN;
- справку о печном отоплении или коммунальных услугах;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7.
"Подача благодарностей, замечаний, предложений, жалоб по телефону 0 800 336 734 с 9:30 до 16:00 Пн-Пт, или письменно на электронный ящик feedback@caritas.ua", — говорится в сообщении.
Что еще надо знать о помощи переселенцам
Также в этом году внутренне перемещенные лица могут получить от государства поддержку.
Помощь могут продлевать автоматически на шесть месяцев для уязвимых групп граждан и тем, чей средний доход за месяц не превысил 10,38 тыс. грн на человека (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).
Речь идет о выплате таких ежемесячных сумм:
- по 2 тыс. грн — для взрослых;
- по 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что УВКБ ООН предоставит украинцам денежную помощь в 3 600 грн. Речь идет о тех гражданах, которые до сих пор проживают в прифронтовых районах.
Также мы писали, что в марте в городе Богодухов на Харьковщине ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь уязвимым категориям домохозяйств. Речь идет о малообеспеченных семьях, имеющих детей.
