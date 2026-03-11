Выплаты от Каритас — кто и где может получить помощь на оплату коммуналки

Женщина с картой, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В марте стартовала регистрация для участия проекте от благотворительного фонда "Каритас Полтава" по предоставлению финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты предусмотрены для лиц, переместившихся из опасных регионов.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение фонда в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Компенсации за коммуналку от Каритас

Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", который стал возможным при поддержке американского народа. Он предусматривает предоставление средств до конца отопительного периода 2025/26.

Приобщиться к нему могут переселенцы, которые переместились в 2026 году и имеют хотя бы один из критериев уязвимости. Речь идет о таких лицах:

Гражданах с инвалидностью (I-II группа, инвалидность с детства); Людях пожилого возраста (от 60 лет); Одиноких матерях/отцах; Опекунах несовершеннолетних детей, недееспособных людей; Беременных женщинах или кормящих матерях с детьми в возрасте до 3-х лет; Людях с тяжелыми заболеваниями; Многодетных семьях (от трех несовершеннолетних детей).

Как получить денежную помощь

Для осуществления регистрации в проекте от фонда "Каритас Полтава" заявителю нужно предоставить следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справку ВПЛ от 2026 года;

счет IBAN;

справку о печном отоплении или коммунальных услугах;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7.

"Подача благодарностей, замечаний, предложений, жалоб по телефону 0 800 336 734 с 9:30 до 16:00 Пн-Пт, или письменно на электронный ящик feedback@caritas.ua", — говорится в сообщении.

Что еще надо знать о помощи переселенцам

Также в этом году внутренне перемещенные лица могут получить от государства поддержку.

Помощь могут продлевать автоматически на шесть месяцев для уязвимых групп граждан и тем, чей средний доход за месяц не превысил 10,38 тыс. грн на человека (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).

Речь идет о выплате таких ежемесячных сумм:

по 2 тыс. грн — для взрослых;

по 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что УВКБ ООН предоставит украинцам денежную помощь в 3 600 грн. Речь идет о тех гражданах, которые до сих пор проживают в прифронтовых районах.

Также мы писали, что в марте в городе Богодухов на Харьковщине ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь уязвимым категориям домохозяйств. Речь идет о малообеспеченных семьях, имеющих детей.