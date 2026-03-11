Виплати від UNHCR Ukraine — хто може отримати 10 800 грн у березні

Гроші та люди. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які мешкають у місті Кременчук, можуть подавати заявки на електронну чергу для отримання грошової допомоги у 10 800 грн від UNHCR Ukraine. Зокрема, виплати будуть доступні тим, у кого дохід менший за 6318 грн на особу, та є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію фонду у Telegram.

Хто може отримати кошти від UNHCR Ukraine

Як зазначається, передбачається надання виплат від UNHCR Ukraine у місті Кременчук для двох категорій громадян:

Внутрішніх переселенців — якщо є відповідний статус та документ з підтвердженням переміщення (не більш ніж шість місяців). Ключовою умовою є відсутність підтримки від інших фондів за минулі три місяці. Біженців, які повернулися додому після виїзду через бойові дії — якщо є документ із засвідченням факту виїзду. Претенденти не отримають допомогу, якщо мали подібні виплати від інших організацій протягом трьох місяців.

Громадяни можуть подати заявку на грошову допомогу, якщо дохід менший за 6318 грн на члена родини.

Потрібно мати одну з наступних вразливостей:

у родині є лише матір чи батько, які виховують малолітніх дітей/на утриманні є громадяни від 55 років;

домогосподарства, що складаються лише з людей, яким понад 55 років;

родини з самотніми громадянами (від 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;

домогосподарства з особами з інвалідністю чи хронічними хворобами.

Як отримати грошову допомогу у Кременчуці

Пункт збору даних для отримання допомоги від UNHCR Ukraine в місті Кременчук працює за електронним записом. Для попередньої реєстрації необхідно заповнити форму.

Згідно з правилами, збір даних буде проводитися по кілька номерів в прийомний день.

"Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. Заявка тільки для запрошення в місто Кременчук. З тими, хто відповідає описаним умовам ми додатково зв'яжемось телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язались — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Що ще слід знати переселенцям

У 2026 році деякі громадяни не змогли отримати соціальні виплати від держави через невчасне виконання вимоги щодо ідентифікації особи та ненадання повідомлення про відсутність виплат від РФ.

Однак через набуття масовості проблеми у Кабінеті міністрів ухвалили рішення, що передбачає надання дозволу пройти таку процедуру до 1 липня поточного року.

Також уряд ухвалив рішення не тільки відновити виплати, пролонгувати терміни ідентифікації, а й спростити доступ до послуг ПФУ.

Йдеться про збільшення кількості операторів, організації мобільних бригад та введення електронної черги.

Раніше ми писали, що у березні БФ "Карітас Полтава" приймає заявки на фіндопомогу на оплату комунальних послуг. Такі компенсації передбачені для переселенців вразливих груп.

Ще повідомлялося, що 13 березня внутрішні переселенці зможуть оформити грошову допомогу в сумі 2 000 грн. Така можливість стала доступна від БФ "Global Empowerment Mission Ukraine".