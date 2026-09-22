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Главная Финансы 3 600 грн от UNHCR: где можно получить людям с инвалидностью

3 600 грн от UNHCR: где можно получить людям с инвалидностью

Ua ru
22 сентября 2026 08:00
Выплаты от UNHCR: где и как людям с I-III группой инвалидности и пенсионерам оформить 3 600 грн
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В конце сентября 2026 года у жителей еще одной украинской области появилась возможность подать заявку на денежную помощь в рамках программы поддержки, реализуемой UNHCR, что представляет The UN Refugee Agency. Такую возможность получили граждане, находящиеся в социально или экономически уязвимом положении, которых война вынудила покинуть свои дома.

О том, кому еще этой осенью можно оформить денежную помощь, сообщают Новини.LIVE.

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Где доступна финансовая помощь от UNHCR

По данным пресс-службы организации, обратиться за выплатами в рамках программы Агентства ООН по делам беженцев могут семьи в Николаеве из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся из-за границы на родину.

В зависимости от ситуации каждый может получить по 10 800 грн (3 600 грн каждые три месяца) или 12 300 грн (по 4 100 грн).

Важным условием для получения помощи является соответствие социально-экономическому критерию в виде небольшого среднемесячного дохода. Каждый член семьи не должен получать более 8 300 грн. Также необходимо соответствовать критерию уязвимости. Речь идет о:

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  1. Людях с I–III группой инвалидности;
  2. Гражданах, которым исполнилось более 60 лет;
  3. Лицах, страдающих серьезными/хроническими заболеваниями;
  4. Домохозяйствах, которые возглавляют люди старше 50 лет без дохода;
  5. Одиноких матерей/отцов несовершеннолетних детей;
  6. Многодетных семей, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей;
  7. Беременных женщин/матерей, имеющих ребенка в возрасте до трех лет.

Принять участие в программе смогут семьи со следующей продолжительностью перемещения:

  • Граждане со статусом ВПЛ, переехавшие из-за угроз/вынужденной эвакуации на срок до 45 дней;
  • Переселенцы со сроком перемещения от 46 дней до шести месяцев в связи с угрозой жизни/обстрелами/обязательной эвакуацией;
  • Прибывшие из других областей домой после вынужденного отъезда (после 24.02.2022 года);
  • Вернувшиеся из-за границы не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Как принять участие в программе и какие документы необходимы

По данным организации, прием желающих получить денежную помощь от UNHCR в городе Николаев будет осуществляться по предварительному приглашению. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Представители организации свяжутся в случае полного соответствия семьи установленным критериям программы.

"После записи в электронную очередь в пункт сбора данных и в случае, если вы предварительно будете соответствовать критериям программы, с вами свяжется сотрудник БФ "Право на защиту", — говорится в сообщении.

Заявителям необходимо собрать следующие документы:

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный коду;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • номер банковского счета;
  • документ, подтверждающий категорию уязвимости;
  • номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в сентябре открылась регистрация на получение денежной помощи от Международного комитета Красного Креста. Выплаты предусмотрены для населения на зимний период. Средства получат уязвимые категории граждан в размере 19 400 грн. В частности, обратиться за помощью могут люди в возрасте от 60 лет.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ряде областей доступна программа помощи от Эстонского совета по делам беженцев. Украинцы получат финансовую помощь в размере до 32 500 грн на ведение и расширение сельского хозяйства. Речь идет об уязвимых лицах из числа переселенцев. Средства смогут получить, в частности, пожилые люди.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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