Выплаты от Швейцарии: кто из пенсионеров и людей с инвалидностью получит 2 000 евро

Помощь от Швейцарии: где пенсионерам можно получить 2 000 евро
До 15 октября 2026 года независимая швейцарская международная организация "Helvetas Swiss Intercooperation", занимающаяся оказанием гуманитарной помощи, открыла регистрацию для уязвимых категорий граждан в ряде регионов на получение денежной помощи. Украинцы могут получить гранты на запуск, восстановление и расширение микро- и малого бизнеса.
О том, как получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Что нужно знать о помощи от Швейцарии
Речь идет об инициативе, направленной на поддержку предпринимателей, намеревающихся создать или возобновить бизнес, а также людей со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, вернувшихся в свои дома после перемещения по стране или из-за рубежа.
"Helvetas объявляет конкурс грантов для поддержки микро- и малого предпринимательства в рамках проекта "Возвращение: поддержка предпринимательства — от вынужденного перемещения к новым возможностям", — говорится в сообщении.
География программы охватывает следующие области, с особым акцентом на малые города и сельские территории:
- Харьковскую;
- Черкасскую;
- Одесскую;
- Винницкую.
На дату подачи заявки заявители не должны находиться и вести деятельность на оккупированных украинских территориях.
Кто может принять участие в программе помощи
Программа рассчитана на следующих лиц:
- физических лиц-предпринимателей;
- лиц, осуществляющих независимую коммерческую деятельность без регистрации в качестве ФЛП;
- граждан с практическим опытом работы в соответствующей сфере, желающих начать собственное дело.
Приоритет в праве на выплаты будет предоставлен:
- Внутренне перемещенным лицам (статус получен после 24.02.2022 года);
- Гражданам со статусом ВПЛ, вернувшимся на место постоянного проживания;
- Беженцам, вернувшимся в Украину из-за рубежа после 24.02.2022 года;
- Ветеранам войны;
- Людям с инвалидностью;
- Членам семей и опекунам лиц с инвалидностью;
- Родственникам погибших военнослужащих;
- Одиноким и многодетным матерям и отцам;
- Гражданам старше 60 лет.
Особое внимание будет уделяться женщинам и молодежи, которые ведут или планируют начать собственное дело.
Размер грантов и порядок подачи заявки
В рамках программы граждане смогут получить 2 072 евро (эквивалент — 107 107 грн) на следующие сферы деятельности: производство, услуги, HoReCa, мелкое фермерство, строительные и ремонтные работы и т. д. Сумма может включать налоги (НДФЛ, военный сбор).
Средства можно будет потратить на:
- приобретение оборудования;
- покупку расходных материалов (до 20% от суммы бюджета);
- оплату услуг по настройке оборудования, консалтингу.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму, приложив:
- бизнес-план;
- фото/видео бизнес-деятельности/видеовизитку;
- документы, подтверждающие особый статус (справку ВПЛ, удостоверение УБД и т. д.).
Конечный срок подачи заявок — 15 октября 2026 года (включительно).
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью "Каритас Украины" возобновила регистрацию для оказания финансовой поддержки населению, пострадавшему от войны и проживающему в зонах повышенного риска. Обратиться за выплатами могут жители Запорожской области. В рамках программы каждый получит по 10 800 грн.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в сентябре международная организация "Dorcas" оказывает помощь на зиму. Денежную помощь можно использовать на покупку топлива для печей (дрова, брикеты) на сумму до 19 400 грн. Принять участие в программе могут пенсионеры старше 70 лет.