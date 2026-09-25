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Главная Финансы Помощь от Швейцарии: где пенсионерам можно получить 2 000 евро

Помощь от Швейцарии: где пенсионерам можно получить 2 000 евро

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25 сентября 2026 08:00
Выплаты от Швейцарии: кто из пенсионеров и людей с инвалидностью получит 2 000 евро
Евро в кошельке. Фото: Новини.LIVE

До 15 октября 2026 года независимая швейцарская международная организация "Helvetas Swiss Intercooperation", занимающаяся оказанием гуманитарной помощи, открыла регистрацию для уязвимых категорий граждан в ряде регионов на получение денежной помощи. Украинцы могут получить гранты на запуск, восстановление и расширение микро- и малого бизнеса.

О том, как получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать о помощи от Швейцарии

Речь идет об инициативе, направленной на поддержку предпринимателей, намеревающихся создать или возобновить бизнес, а также людей со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, вернувшихся в свои дома после перемещения по стране или из-за рубежа.

"Helvetas объявляет конкурс грантов для поддержки микро- и малого предпринимательства в рамках проекта "Возвращение: поддержка предпринимательства — от вынужденного перемещения к новым возможностям", — говорится в сообщении.

География программы охватывает следующие области, с особым акцентом на малые города и сельские территории:

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  • Харьковскую;
  • Черкасскую;
  • Одесскую;
  • Винницкую.

На дату подачи заявки заявители не должны находиться и вести деятельность на оккупированных украинских территориях.

Кто может принять участие в программе помощи

Программа рассчитана на следующих лиц:

  • физических лиц-предпринимателей;
  • лиц, осуществляющих независимую коммерческую деятельность без регистрации в качестве ФЛП;
  • граждан с практическим опытом работы в соответствующей сфере, желающих начать собственное дело.

Приоритет в праве на выплаты будет предоставлен:

  1. Внутренне перемещенным лицам (статус получен после 24.02.2022 года);
  2. Гражданам со статусом ВПЛ, вернувшимся на место постоянного проживания;
  3. Беженцам, вернувшимся в Украину из-за рубежа после 24.02.2022 года;
  4. Ветеранам войны;
  5. Людям с инвалидностью;
  6. Членам семей и опекунам лиц с инвалидностью;
  7. Родственникам погибших военнослужащих;
  8. Одиноким и многодетным матерям и отцам;
  9. Гражданам старше 60 лет.

Особое внимание будет уделяться женщинам и молодежи, которые ведут или планируют начать собственное дело.

Размер грантов и порядок подачи заявки

В рамках программы граждане смогут получить 2 072 евро (эквивалент — 107 107 грн) на следующие сферы деятельности: производство, услуги, HoReCa, мелкое фермерство, строительные и ремонтные работы и т. д. Сумма может включать налоги (НДФЛ, военный сбор).

Средства можно будет потратить на:

  • приобретение оборудования;
  • покупку расходных материалов (до 20% от суммы бюджета);
  • оплату услуг по настройке оборудования, консалтингу.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму, приложив:

  1. бизнес-план;
  2. фото/видео бизнес-деятельности/видеовизитку;
  3. документы, подтверждающие особый статус (справку ВПЛ, удостоверение УБД и т. д.).

Конечный срок подачи заявок — 15 октября 2026 года (включительно).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью "Каритас Украины" возобновила регистрацию для оказания финансовой поддержки населению, пострадавшему от войны и проживающему в зонах повышенного риска. Обратиться за выплатами могут жители Запорожской области. В рамках программы каждый получит по 10 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в сентябре международная организация "Dorcas" оказывает помощь на зиму. Денежную помощь можно использовать на покупку топлива для печей (дрова, брикеты) на сумму до 19 400 грн. Принять участие в программе могут пенсионеры старше 70 лет.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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