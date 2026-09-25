Виплати від Швейцарії: хто з пенсіонерів та людей з інвалідністю отримає 2 000 євро

Євровалюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE

До 15 жовтня 2026 року незалежна швейцарська міжнародна організація "Helvetas Swiss Intercooperation", що займається наданням гуманітарної допомоги, відкрила реєстрацію для вразливих категорій громадян у низці регіонів на грошову допомогу. Українці можуть отримати гранти на запуск, відновлення та розширення мікро- і малого бізнесу.

Про те, як отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що треба знати про допомогу від Швейцарії

Йдеться про ініціативу, спрямовану на підтримку підприємців, які мають намір створити або відновити бізнес, а також людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), громадян, які повернулися в свої оселі після переміщення по країні чи з-за кордону.

"Helvetas оголошує конкурс грантів для підтримки мікро- та малого підприємництва у межах проєкту "Повернення: підтримка підприємництва —від вимушеного переміщення до нових можливостей", — йдеться у повідомленні.

Географія програми поширюється на такі області, з особливим акцентом на малі міста та сільські території:

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Харківську;

Черкаську;

Одеську;

Вінницьку.

На дату подання заявники не мають перебувати та вести діяльність на окупованих українських територіях.

Хто може взяти участь у програмі допомоги

Програма розрахована на таких осіб:

фізичних осіб-підприємців;

осіб, які здійснюють незалежну комерційну діяльність без реєстрації ФОП;

громадян з практичним досвідом роботи у відповідній сфері, які бажають дасти старт власній справі.

Пріоритет у праві на виплати нададуть:

Внутрішньо переміщеним особам (статус набутий після 24.02.2022); Громадянам зі статусом ВПО, які повернулися на місце постійного проживання; Біженцям, які повернулися в Україну з-за кордону після 24.02.2022; Ветеранам війни; Людям з інвалідністю; Членамм родин та опікунам осіб з інвалідністю; Рідним загиблих військових; Самотнім та багатодітним матерям та батькам; Громадянам, яким понад 60 років.

Особливу увагу приділять жінкам і молоді, які ведуть або планують розпочати власну справу.

Розмір грантів та як подати заявку

У рамках програми громадяни зможуть отримати 2 072 євро (еквівалент — 107 107 грн) на сфери діяльності: виробництво, послуги, HoReCa, мале фермерство, будівельні та ремонтні роботи, тощо. Сума може включати податки (ПДФО, військовий збір).

Кошти можна буде витратити на:

придбачння обладнання;

купівлю витратних матеріалів (до 20% від суми бюджету);

оплату послуг з налаштування обладнання, консалтингу.

Для того, щоб попередньо зареєструватися, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму, додавши:

бізнес-план; фото/відео бізнес-діяльності/відеовізитівку; документи, що підтвердять особлививй статус (довідку ВПО, посвідчення УБД, тощо).

Кінцевий термін подачі заявок — 15 жовтня 2026 року (включно).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени "Карітас України" відновила реєстрацію на надання фінпідтримки населенню, що постраждало від війни та проживає у зонах підвищеного ризику. Звернутися за виплатами можуть жителі Запорізького регіону. У рамках програми кожен отримає по 10 800 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у вересні міжнародна=організація "Dorcas" надає допомогу на зиму. Грошову допомогу можна виокристати на купівлю пічного палива (дрова, брикети) до 19 400 грн. Долучитися до програми можуть пенсіонери, яким понад 70 років.