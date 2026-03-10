Выплаты от Ощадбанка — кому из пенсионеров предоставят 5 000 грн

Мужчина с подростком, отделение Ощадбанка. Фото: Finclub, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" пенсионного возраста могут получить денежное вознаграждение от финучреждения. В марте текущего года действует программа по предоставлению призов за любые расчеты картами Mastercard от 500 грн.

Об этом проинформировал пресс-центр банка, пишут Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто из пенсионеров может получить помощь в Ощадбанке

По обнародованной информации, до 15 марта 2026 года в банке действует акция "Моя Забота", в рамках которой разыгрывают денежные призы среди людей пенсионного возраста, которые получают выплаты на карты международной платежной системы Mastercard от финучреждения.

Для того, чтобы принять участие, необходимо рассчитаться картой за любые покупки или услуги на сумму от 500 грн. Согласно правилам, в банке ежемесячно разыгрывается 40 призов в размере 5 000 грн.

Помощь предоставляется на использование по своему усмотрению, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Победитель акции имеет право свободно распоряжаться полученной "денежной выплатой", в частности использовать ее для оплаты коммуналки...", — отмечают в финучреждении.

Как принять участие в акционной программе

Каждый из пенсионеров, обслуживающийся в Ощадбанке, может стать обладателем приза. Так, в случае осуществления оплаты граждане автоматически присоединятся к перечню претендентов. Нужно лишь соблюсти следующие условия:

имеется карта Mastercard от Ощадбанка, куда поступают пенсионные выплаты;

осуществлена оплата картой (вместе с НДС) одним платежом в магазинах/онлайн-маркетах;

сумма при расчете превышает 500 грн.

Участие в акции принимают следующие платежные карты:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Ожидается, что победителей определят рандомно до последнего числа месяца.

Акция подойдет к концу 15 марта 2026 года. Распространяется она на всю Украину, кроме оккупированных РФ территорий и "горячих точек".

Какие еще есть возможности в Ощадбанке

Также клиенты имеют возможность получить зарядные станции и другие ценные подарки по акционной программе, которая продлится до 12 марта 2026 года.

Чтобы присоединиться к ней, нужно осуществить расчеты деньгами карты "Моя кредитка". Необходимо выполнить минимально пять оплат по 500 грн каждая.

Все оплаты кредиткой Mastercard от Ощадбанка будут автоматически зачислены в розыгрыш в рамках этой акции.

По информации банка, кредитная карта "Моя кредитка" имеет лимит до 400 тыс. грн на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что семьи с детьми имеют возможность оформить в Ощадбанке два вида госпомощи. Однако некоторые граждане имеют трудности в получении выплат.

Также рассказывали, что в Ощадбанке предусмотрены ограничения на некоторые операции. Допускают только конкретно определенные суммы через мобильное приложение для осуществления денежных переводов.