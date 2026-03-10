Виплати від Ощадбанку — хто з пенсіонерів може отримати 5 000 грн

Чоловік з підлітком, відділення Ощадбанку. Фото: Finclub, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні поточного року клієнти пенсійного віку можуть отримати грошову винагороду від державного "Ощадбанку". Фінустанова обіцяє надати приз за будь-які розрахунки картками Mastercard від 500 грн.

Про це поінформував пресцентр банку, пишуть Новини.LIVE.

За оприлюдненою інформацією, до 15 березня 2026 року у банку діє акція "Моя Турбота", у рамках якої розігрують грошові призи серед людей пенсійного віку, які отримують виплати на картки міжнародної платіжної системи Mastercard від фінустанови.

Для того, щоб взяти участь, необхідно розрахуватися карткою за будь-які покупки чи послуги на суму від 500 грн. Згідно з правилами, у банку щомісяця розігрується 40 призів у розмірі 5 000 грн.

Допомога надається на використання на власний розсуд, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг.

"Переможець акції має право вільно розпоряджатися отриманою "грошовою виплатою", зокрема використовувати її для оплати комуналки...", — зазначають у фінустанові.

Як взяти участь в акційній програмі

Кожен з пенсіонерів, що обслуговується в Ощадбанку, може стати власником призу. Так, у разі здійснення оплати громадяни автоматично долучаться до переліку претендентів. Потрібно лише дотриматися наступних умов:

наявна карта Mastercard від Ощадбанку, куди надходять пенсійні виплати;

здійснено оплату картою (разом з ПДВ) одним платежем у магазинах/онлайн-маркетах;

сума під час розрахунку перевищує 500 грн.

Участь в акції беруть такі платіжні картки:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Очікується, що переможців визначать рандомно до останнього числа місяця.

Акція добіжить кінця 15 березня 2026 року. Поширюється вона на всю Україну, крім окупованих РФ територій та "гарячих точок".

Які ще є можливості в Ощадбанку

Також клієнти мають можливість отримати зарядні станції та інші цінні подарунки за іншою акційною програмою, що триватиме до 12 березня 2026 року.

Щоб долучитися до неї, потрібно здійснити розрахунки грошима картки "Моя кредитка". Необхідно виконати мінімально п'ять оплат по 500 грн кожна.

Усі оплати кредиткою Mastercard від Ощадбанку будуть автоматично зараховані до розіграшу в рамках цієї акції.

За інформацією банку, кредитна картка "Моя кредитка" має ліміт до 400 тис. грн на термін до п'яти років.

Раніше ми писали, що родини з дітьми мають можливість оформити в Ощадбанку два види держдопомоги. Проте деякі громадяни мають труднощі в одержанні виплат.

Також розповідали, що в Ощадбанку передбачені обмеження на деякі операції. Допускають тільки конкретно визначені суми через мобільний застосунок для здійснення грошових переказів.