Актуализация данных пенсионеров в Ощадбанке — кому необходимо пройти процедуру в марте

Пенсионеры должны актуализировать данные в Ощадбанке — детали
Часть клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" обязана пройти процедуру актуализации данных в марте 2026 года. В частности, такое требование распространяется на пенсионеров, которые получают выплаты на карты этого банка.
Что нужно знать об актуализации данных в Ощадбанке
Согласно требованию Национального банка Украины (НБУ), клиенты банков обязаны обновлять персональные данные для доступа ко всем сервисам банка.
В частности, в марте 2026 года соответствующее требование должны выполнить все клиенты, которые получат соответствующую просьбу в мобильном приложении "Ощад/24".
Как правило, банк направляет сообщение за 30 дней до появления такой необходимости. Периодичность обновления данных устанавливают индивидуально, не реже одного раза в пять лет.
В банке отметили, что актуализация информации является стандартной процедурой обновления данных. Она необходима для того, чтобы в будущем у клиентов не возникало проблем при осуществлении платежей различного характера, а также, чтобы не было вопросов к клиентам относительно сумм операций. Такое требование необходимо и в случае изменения данных.
Кто из пенсионеров должен пройти актуализацию в Ощаде
В частности, необходимое требование касается также клиентов пенсионного возраста. Такой категории граждан при необходимости регулярно присылают сообщения с просьбой обновить персональную информацию. Потребность в этом банк сам определяет, учитывая степень риска сотрудничества с клиентом.
Так, в марте в приложении может возникнуть анкета со списком вопросов, которую нужно будет заполнить обновленной информацией. В частности, банк может запросить место регистрации, фактический адрес проживания, а также указать доходы.
На процедуру обновления данных отводится месяц. Однако, если это не сделать вовремя, то может быть ограничен доступ к услугам банка.
Правила актуализации информации
В частности, актуализировать информацию клиенты могут дистанционно. Для этого необходимо сделать несколько шагов в приложении. А именно:
- нажав на сообщение с просьбой актуализировать данные;
- в пункте "Еще" выбрать свой профиль;
- ознакомиться с ранее указанными данными;
- подтвердить или добавить новую информацию, если изменилась.
В то же время, если у гражданина изменились паспортные данные, то необходимо будет лично прибыть в отделение банка и предоставить документы для обновления.
В отделение можно обратиться как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.
