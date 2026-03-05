Видео
Главная Финансы Пенсионеры должны актуализировать данные в Ощадбанке — детали

Дата публикации 5 марта 2026 06:01
Актуализация данных пенсионеров в Ощадбанке — кому необходимо пройти процедуру в марте
Часть клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" обязана пройти процедуру актуализации данных в марте 2026 года. В частности, такое требование распространяется на пенсионеров, которые получают выплаты на карты этого банка.

О соответствующей процедуре рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка в Facebook.

Читайте также:

Что нужно знать об актуализации данных в Ощадбанке

Согласно требованию Национального банка Украины (НБУ), клиенты банков обязаны обновлять персональные данные для доступа ко всем сервисам банка.

В частности, в марте 2026 года соответствующее требование должны выполнить все клиенты, которые получат соответствующую просьбу в мобильном приложении "Ощад/24".

Как правило, банк направляет сообщение за 30 дней до появления такой необходимости. Периодичность обновления данных устанавливают индивидуально, не реже одного раза в пять лет.

В банке отметили, что актуализация информации является стандартной процедурой обновления данных. Она необходима для того, чтобы в будущем у клиентов не возникало проблем при осуществлении платежей различного характера, а также, чтобы не было вопросов к клиентам относительно сумм операций. Такое требование необходимо и в случае изменения данных.

Кто из пенсионеров должен пройти актуализацию в Ощаде

В частности, необходимое требование касается также клиентов пенсионного возраста. Такой категории граждан при необходимости регулярно присылают сообщения с просьбой обновить персональную информацию. Потребность в этом банк сам определяет, учитывая степень риска сотрудничества с клиентом.

Так, в марте в приложении может возникнуть анкета со списком вопросов, которую нужно будет заполнить обновленной информацией. В частности, банк может запросить место регистрации, фактический адрес проживания, а также указать доходы.

На процедуру обновления данных отводится месяц. Однако, если это не сделать вовремя, то может быть ограничен доступ к услугам банка.

Правила актуализации информации

В частности, актуализировать информацию клиенты могут дистанционно. Для этого необходимо сделать несколько шагов в приложении. А именно:

  • нажав на сообщение с просьбой актуализировать данные;
  • в пункте "Еще" выбрать свой профиль;
  • ознакомиться с ранее указанными данными;
  • подтвердить или добавить новую информацию, если изменилась.

В то же время, если у гражданина изменились паспортные данные, то необходимо будет лично прибыть в отделение банка и предоставить документы для обновления.

В отделение можно обратиться как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.

Ранее мы писали, что Ощадбанк может взимать два вида комиссии по умолчанию. Списание средств может грозить, даже если не пользоваться картами.

Еще сообщалось, какую допускают сумму средств в Ощадбанке для пользования в случае арестованного счета. В 2026-м лимит не сможет превышать две минимальные зарплаты в месяц.

Ощадбанк деньги банки пенсионеры банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
