Денежные переводы в Ощадбанке — какие предусмотрены лимиты в марте

В государственном финучреждении "Ощадбанк" действуют жесткие ограничения на некоторые финансовые операции для усиленной безопасности. В частности, в марте 2026 года не допускают к переводам некоторые суммы через приложение "Мобильный Ощад".

Ограничения на переводы в Ощадбанке в марте

Согласно информации госфинучреждения, в марте 2026 года предусмотрены четкие рамки для осуществления денежных переводов. Лимиты установлены как на операции через мобильное приложение, так и через официальный портал "Ощад24/7".

По данным банка, соответствующие ограничения введены для обеспечения безопасности средств клиентов на банковских счетах на фоне распространения различных мошеннических схем.

В частности, предусмотрен лимит на все банковские карты в ночной период суток. Он позволяет осуществлять переводы на сумму финансовой операции не более чем 10 тыс. грн.

В банке отметили, что такое ограничение приобрело актуальность, ведь именно в ночное время фиксируется повышенная мошенническая активность. Из-за таких неудобств клиенты должны заранее позаботиться об осуществлении переводов в другое время на более высокие суммы через приложение.

Другие ограничения на переводы в банке

Кроме того, ранее в финучреждении усилили защиту средств клиентов, введя лимит на отправку суммы, что требует дополнительного подтверждения путем отправки смс-сообщения на финансовый номер телефона, привязанного к карте.

В марте невозможно пополнить счет через "Мобильный Ощад" без подтверждения, если сумма превышает 1 тыс. грн. В таком случае клиент должен ввести соответствующий код.

Такие требования прописаны в постановлении №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Какие еще предусмотрены лимиты в Ощадбанке

Согласно требованиям банка, в марте установлен граничный предел на снятие наличных с карт через банкоматы. Допускается для такой операции сумма, не превышающая 10 тыс. грн в сутки.

Однако если настроить лимит в приложении "Ощад 24" или обратиться на горячую линию, тогда за сутки можно будет снимать до 100 тыс. грн.

В частности, в банкоматах Ощадбанка допускается снятие с одной карты в течение трех часов максимум 25 тыс. грн. Чтобы снять большую сумму за установленный лимит, можно поискать другое устройство или обратиться в кассу банковского отделения.

Ранее сообщалось, что некоторые военные пользуются одной из услуг и платят комиссию в Ощадбанке, тогда как от нее невозможно отказаться без личного прибытия в банк. Речь идет о сервисе смс-информирования.

Еще мы рассказывали, что в этом году Ощадбанк пересмотрел цены на сервисы для некоторых банковских карт. В частности, одна из услуг выросла в стоимости до 300 грн.