Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Переводы в Ощадбанке — актуальные ограничения на суммы в марте

Переводы в Ощадбанке — актуальные ограничения на суммы в марте

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 06:01
Денежные переводы в Ощадбанке — какие предусмотрены лимиты в марте
Женщина с телефоном, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" действуют жесткие ограничения на некоторые финансовые операции для усиленной безопасности. В частности, в марте 2026 года не допускают к переводам некоторые суммы через приложение "Мобильный Ощад".

О том, какие предусмотрены правила, информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ограничения на переводы в Ощадбанке в марте

Согласно информации госфинучреждения, в марте 2026 года предусмотрены четкие рамки для осуществления денежных переводов. Лимиты установлены как на операции через мобильное приложение, так и через официальный портал "Ощад24/7".

По данным банка, соответствующие ограничения введены для обеспечения безопасности средств клиентов на банковских счетах на фоне распространения различных мошеннических схем.

В частности, предусмотрен лимит на все банковские карты в ночной период суток. Он позволяет осуществлять переводы на сумму финансовой операции не более чем 10 тыс. грн.

В банке отметили, что такое ограничение приобрело актуальность, ведь именно в ночное время фиксируется повышенная мошенническая активность. Из-за таких неудобств клиенты должны заранее позаботиться об осуществлении переводов в другое время на более высокие суммы через приложение.

Другие ограничения на переводы в банке

Кроме того, ранее в финучреждении усилили защиту средств клиентов, введя лимит на отправку суммы, что требует дополнительного подтверждения путем отправки смс-сообщения на финансовый номер телефона, привязанного к карте.

В марте невозможно пополнить счет через "Мобильный Ощад" без подтверждения, если сумма превышает 1 тыс. грн. В таком случае клиент должен ввести соответствующий код.

Такие требования прописаны в постановлении №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Какие еще предусмотрены лимиты в Ощадбанке

Согласно требованиям банка, в марте установлен граничный предел на снятие наличных с карт через банкоматы. Допускается для такой операции сумма, не превышающая 10 тыс. грн в сутки.

Однако если настроить лимит в приложении "Ощад 24" или обратиться на горячую линию, тогда за сутки можно будет снимать до 100 тыс. грн.

В частности, в банкоматах Ощадбанка допускается снятие с одной карты в течение трех часов максимум 25 тыс. грн. Чтобы снять большую сумму за установленный лимит, можно поискать другое устройство или обратиться в кассу банковского отделения.

Ранее сообщалось, что некоторые военные пользуются одной из услуг и платят комиссию в Ощадбанке, тогда как от нее невозможно отказаться без личного прибытия в банк. Речь идет о сервисе смс-информирования.

Еще мы рассказывали, что в этом году Ощадбанк пересмотрел цены на сервисы для некоторых банковских карт. В частности, одна из услуг выросла в стоимости до 300 грн.

Ощадбанк деньги банки денежные переводы приложение
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации