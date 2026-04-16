Выплаты от ООН: где в Украине принимают заявки на денежную помощь

Весной 2026 года Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию для жителей Николаева в электронную очередь на получение денежной помощи. По условиям программы, заявки могут подавать семьи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев с низкими доходами.

Условия предоставления денежной помощи Агентством ООН

В зависимости от ситуации организация предоставит финансовую помощь в размере от 10 800 до 12 300 грн на каждого члена домохозяйства. Обратиться за выплатами могут жители Николаева при соблюдении определенных условий.

Заявки смогут подавать семьи, которые:

За последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Пострадали от обстрелов и есть в соответствующих списках, предоставленных местными властями; Находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении, имеется повышенная уязвимость; Вернулись из других регионов на адреса постоянного проживания/в Украину после вынужденного выезда за границу после 24 февраля 2022 года.

Такая финансовая поддержка доступна только, если:

доход претендентов меньше суммы в 8 300 грн на человека;

близость к линии соприкосновения/факт перемещения;

наличие в составе домохозяйства пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей.

Как получить выплаты и список документов

Обратиться за помощью в офис Агентства ООН по делам беженцев жителям Николаева можно по предварительной записи в электронную очередь.

После заполнения анкеты необходимо ожидать звонка от представителей организации. Они свяжутся с претендентами только в случае полного соответствия семьи установленным критериям программы. После этого необходимо будет прибыть в пункт сбора данных на предоставление денежной помощи по адресу: г. Николаев, пр-т. Мира, 54-В.

Нужно подготовить следующие документы и информацию для предоставления в пункте сбора данных:

паспорт гражданина (документ, удостоверяющий личность);

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки);

личный номер телефона.

"Напоминаем, что заявки на денежную помощь принимаются исключительно в личном присутствии лиц, кроме детей до 2-х лет и маломобильных людей", — добавили организаторы.

