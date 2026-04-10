Главная Финансы Международная помощь в 960 долларов: кто получит из тех, кому 60+

Международная помощь в 960 долларов: кто получит из тех, кому 60+

Дата публикации 10 апреля 2026 13:00
Выплаты для пожилых людей: где предоставляют 960 долларов весной
Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года в рамках реализации "Программы экстренной поддержки средств к существованию" граждане имеют шанс получить на ведение фермерства финансовую помощь до 960 долларов. Речь идет о поддержке особо уязвимых групп граждан, в частности пожилых людей, безработных и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов, информируют Новини.LIVE.

Кому из украинцев дадут 960 долларов помощи

Принимает заявки на оказание помощи Эстонский совет по делам беженцев, который работает в Мировской громаде Днепропетровской области. Программа призвана предоставить денежную помощь для домохозяйств, пострадавших на фоне войны. В приоритете на выплаты будут украинцы, у которых нет стабильной работы и доходов.

Приобщиться к ней приглашают граждан, которые входят в список уязвимых категорий населения:

  1. Пенсионеры (более 60 лет);
  2. Лица с инвалидностью (первой-второй группы);
  3. Граждане, которые имеют хронические болезни;
  4. Внутренние переселенцы;
  5. Безработные;
  6. Многодетные;
  7. Неполные семьи с детьми;
  8. Семьи с детьми, которым нет двух лет.

Грантовые средства можно будет использовать в сельском хозяйстве на следующие направления:

Читайте также:
  • покупку крупного/мелкого рогатого скота;
  • оборудование для производства мяса, молока;
  • покупку птицы и оборудования для ее выращивания;
  • оборудование/сырье для пчеловодства, пчелиных семей, ульев;
  • ветеринарные услуги;
  • оборудование/инструменты для переработки пищевой продукции;
  • сырье для изготовления продукции/оказания услуг.

Размеры выплат и когда можно подать заявку

Жители Днепропетровской области могут зарегистрироваться в программе поддержки предпринимательства до 13 апреля 2026 года, заполнив онлайн-форму. Отобранным домохозяйствам выплатят суммы, не превышающие 960 долларов (эквивалент):

  • на кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство/нутрии), пчеловодство — 29 000 грн;
  • на птицеводство (производство яиц/мяса) — 30 000 грн;
  • на свиноводство (производство мяса) — 31 000 грн;
  • на другое сельское хозяйство (выращивание ягод/овощей) — 31 000 грн;
  • на производство пищевой продукции (выпечка/изготовление полуфабрикатов/хлеба/тортов) — 42 000 грн;
  • на разведение коров (производство мясной/молочной продукции) — 42 000 грн;
  • на тепличное хозяйство — 42 000 грн;
  • на оказание услуг (пошив/ремонт одежды/ремесла/строительство/ремонты/бытовые услуги/услуги красоты) — 42 000 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предусматривается финансовая помощь в сумме до 1 348 долларов на предпринимательство от BMZ. Соответствующую программу поддержки реализуют в нескольких территориальных громадах на Харьковщине.

Также Новини.LIVE писали, кто может получить денежную помощь от Каритас в сумме 10 800 грн. Выплаты предусмотрены для начисления некоторым домохозяйствам с низкими доходами в нескольких тергромадах Днепропетровской области.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
