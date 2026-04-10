Выплаты для пожилых людей: где предоставляют 960 долларов весной

В апреле 2026 года в рамках реализации "Программы экстренной поддержки средств к существованию" граждане имеют шанс получить на ведение фермерства финансовую помощь до 960 долларов. Речь идет о поддержке особо уязвимых групп граждан, в частности пожилых людей, безработных и лиц с инвалидностью.

Кому из украинцев дадут 960 долларов помощи

Принимает заявки на оказание помощи Эстонский совет по делам беженцев, который работает в Мировской громаде Днепропетровской области. Программа призвана предоставить денежную помощь для домохозяйств, пострадавших на фоне войны. В приоритете на выплаты будут украинцы, у которых нет стабильной работы и доходов.

Приобщиться к ней приглашают граждан, которые входят в список уязвимых категорий населения:

Пенсионеры (более 60 лет); Лица с инвалидностью (первой-второй группы); Граждане, которые имеют хронические болезни; Внутренние переселенцы; Безработные; Многодетные; Неполные семьи с детьми; Семьи с детьми, которым нет двух лет.

Грантовые средства можно будет использовать в сельском хозяйстве на следующие направления:

покупку крупного/мелкого рогатого скота;

оборудование для производства мяса, молока;

покупку птицы и оборудования для ее выращивания;

оборудование/сырье для пчеловодства, пчелиных семей, ульев;

ветеринарные услуги;

оборудование/инструменты для переработки пищевой продукции;

сырье для изготовления продукции/оказания услуг.

Размеры выплат и когда можно подать заявку

Жители Днепропетровской области могут зарегистрироваться в программе поддержки предпринимательства до 13 апреля 2026 года, заполнив онлайн-форму. Отобранным домохозяйствам выплатят суммы, не превышающие 960 долларов (эквивалент):

на кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство/нутрии), пчеловодство — 29 000 грн;

на птицеводство (производство яиц/мяса) — 30 000 грн;

на свиноводство (производство мяса) — 31 000 грн;

на другое сельское хозяйство (выращивание ягод/овощей) — 31 000 грн;

на производство пищевой продукции (выпечка/изготовление полуфабрикатов/хлеба/тортов) — 42 000 грн;

на разведение коров (производство мясной/молочной продукции) — 42 000 грн;

на тепличное хозяйство — 42 000 грн;

на оказание услуг (пошив/ремонт одежды/ремесла/строительство/ремонты/бытовые услуги/услуги красоты) — 42 000 грн.

