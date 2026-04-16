Виплати від ООН: де в Україні приймають заявки на грошову допомогу

Людина тримає гривневі купюри в руках.

Навесні 2026 року Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію для жителів Миколаєва в електронну чергу на отримання грошової допомоги. За умовами програми, заявки можуть подавати родини з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців з низькими доходами.

Про це повідомляє пресцентр представників організації.

Умови надання грошової допомоги Агенцією ООН

Залежно від ситуації організація надасть фінансову допомогу у розмірі від 10 800 до 12 300 грн на кожного члена домогосподарства. Звернутися за виплатами можуть жителі Миколаєва за дотримання певних умов.

Заявки зможуть подавати родини, які:

За останні 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров’ю; Постраждали від обстрілів і є у відповідних списках, наданих місцевою владою; Перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні, наявна підвищена вразливість; Повернулися з інших регіонів на адреси постійного проживання/в Україну після вимушеного виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року.

Така фінансова підтримка доступна тільки, якщо:

дохід претендентів менший за суму у 8 300 грн на особу;

близькість до лінії зіткнення/факт переміщення;

наявність у складі домогосподарства людей похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей.

Як отримати виплати та список документів

Звернутися за допомогою до офісу Агенції ООН у справах біженців жителям Миколаєва можна за попереднім записом в електронну чергу.

Після заповнення анкети необхідно очікувати на дзвінок від представників організації. Вони зв’яжуться з претендентами лише у разі повної відповідності родини встановленим критеріям програми. Після цього необхідно буде прибути у пункт збору даних на надання грошової допомоги за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 54-В.

Потрібно підготувати такі документи та інформацію для надання в пункті збору даних:

паспорт громадянина (документ, що посвідчує особу);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки);

особистий номер телефону.

"Нагадуємо, що заявки на грошову допомогу приймаються виключно за особистою присутністю осіб, окрім дітей до 2-ох років та маломобільних людей", — додали організатори.

