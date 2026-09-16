Помощь от Norwegian People's Aid: кто и где может получить гранты в сентябре

Помощь от Norwegian People's Aid: кто может получить гранты
Осенью 2026 года в нескольких регионах Украины будет реализован проект при поддержке Norwegian People's Aid (Норвежской народной помощи). В его рамках граждане, осуществляющие хозяйственную или предпринимательскую деятельность, смогут получить бесповоротную помощь для повышения энергетической устойчивости и водоснабжения в условиях войны.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кто и где может получить помощь от Norwegian People's Aid
Речь идет об инициативе, которую реализует благотворительный фонд "Щедрик" в рамках проекта "Комплексный подход к реагированию на кризис: противоминная деятельность, предотвращение и противодействие гендерно обусловленному насилию и поддержка средств к существованию в Украине".
Программа ориентирована на граждан и предприятия в пострадавших от войны громадах. Она предусматривает оказание поддержки тем, кто занимается хозяйственной или предпринимательской деятельностью и нуждается в более стабильном электроснабжении или улучшении водоснабжения. Программа охватывает следующие области:
- Николаевская область — Шевченковская, Первомайская громады.
- Херсонская область — Калиновская, Высокопольская громады.
К программе могут присоединиться:
- физические лица;
- физические лица-предприниматели;
- семейные фермерские хозяйства;
- представители микро- и малого предпринимательства.
При этом не требуется наличие официальной регистрации предпринимательской деятельности. Однако важно соблюдать следующие условия:
- Граждане фактически осуществляют хозяйственную/предпринимательскую деятельность и имеют опыт ее ведения.
- Могут обосновать необходимость в солнечной энергетической системе/улучшении водоснабжения;
- Имеют в собственности/пользовании объект, помещение, участок земли или другое подходящее место, где можно установить необходимое оборудование или обустроить скважину.
- Не получали аналогичную помощь по соответствующему направлению от других организаций за последние 12 месяцев.
Какая поддержка предусмотрена в рамках программы
В зависимости от потребностей заявители могут быть рекомендованы к одному или одновременно двум видам поддержки:
- солнечная энергосистема — инвертор, аккумуляторная батарея, солнечные панели, сопутствующее оборудование, монтаж и техническая консультация;
- обустройство скважины или улучшение системы водоснабжения — в соответствии с потребностями и техническими возможностями.
Как подать заявку и необходимые документы
Заявители должны заполнить финансовый план на 12 месяцев и помочь оценить ожидаемые доходы, расходы и реалистичность деятельности.
Для регистрации необходимо заполнить анкету и подготовить:
- фото первой страницы паспорта в виде книжки/лицевой стороны ID-карты;
- финансовый план;
- выписку из ЕГР/ЕГРПОУ/другой документ, подтверждающий регистрацию деятельности — при наличии;
- фотографии или документы, подтверждающие фактическое ведение деятельности, например, фотографии продуктов, оборудования, помещений.
Заполнить анкету нужно до 22 сентября 2026 года.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесском регионе доступна финансовая помощь от Depaul. Инициатива предусматривает оказание поддержки лицам из уязвимых групп населения из числа ВПЛ в открытии собственного дела. Самозанятым и малому бизнесу выплачивают денежную помощь в размере до 78 000 грн.
Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году UNICEF реализует несколько видов помощи для семей, пострадавших от войны. В зависимости от ситуации и потребностей помощь будет предоставляться через фонд или систему социальной защиты страны. В частности, экстренная помощь в сфере защиты детей составит 16 700 грн. Также семьи с детьми получат на зиму разовую помощь в размере 19 400 грн.