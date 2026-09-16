Помощь от Norwegian People's Aid: кто и где может получить гранты в сентябре

Пожилая женщина и мужчина. Фото: Freepik

Осенью 2026 года в нескольких регионах Украины будет реализован проект при поддержке Norwegian People's Aid (Норвежской народной помощи). В его рамках граждане, осуществляющие хозяйственную или предпринимательскую деятельность, смогут получить бесповоротную помощь для повышения энергетической устойчивости и водоснабжения в условиях войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама

Кто и где может получить помощь от Norwegian People's Aid

Речь идет об инициативе, которую реализует благотворительный фонд "Щедрик" в рамках проекта "Комплексный подход к реагированию на кризис: противоминная деятельность, предотвращение и противодействие гендерно обусловленному насилию и поддержка средств к существованию в Украине".

Программа ориентирована на граждан и предприятия в пострадавших от войны громадах. Она предусматривает оказание поддержки тем, кто занимается хозяйственной или предпринимательской деятельностью и нуждается в более стабильном электроснабжении или улучшении водоснабжения. Программа охватывает следующие области:

Николаевская область — Шевченковская, Первомайская громады.

Херсонская область — Калиновская, Высокопольская громады.

К программе могут присоединиться:

Читайте также:

физические лица;

физические лица-предприниматели;

семейные фермерские хозяйства;

представители микро- и малого предпринимательства.

При этом не требуется наличие официальной регистрации предпринимательской деятельности. Однако важно соблюдать следующие условия:

Граждане фактически осуществляют хозяйственную/предпринимательскую деятельность и имеют опыт ее ведения. Могут обосновать необходимость в солнечной энергетической системе/улучшении водоснабжения; Имеют в собственности/пользовании объект, помещение, участок земли или другое подходящее место, где можно установить необходимое оборудование или обустроить скважину. Не получали аналогичную помощь по соответствующему направлению от других организаций за последние 12 месяцев.

Какая поддержка предусмотрена в рамках программы

В зависимости от потребностей заявители могут быть рекомендованы к одному или одновременно двум видам поддержки:

солнечная энергосистема — инвертор, аккумуляторная батарея, солнечные панели, сопутствующее оборудование, монтаж и техническая консультация;

обустройство скважины или улучшение системы водоснабжения — в соответствии с потребностями и техническими возможностями.

Как подать заявку и необходимые документы

Заявители должны заполнить финансовый план на 12 месяцев и помочь оценить ожидаемые доходы, расходы и реалистичность деятельности.

Для регистрации необходимо заполнить анкету и подготовить:

фото первой страницы паспорта в виде книжки/лицевой стороны ID-карты;

финансовый план;

выписку из ЕГР/ЕГРПОУ/другой документ, подтверждающий регистрацию деятельности — при наличии;

фотографии или документы, подтверждающие фактическое ведение деятельности, например, фотографии продуктов, оборудования, помещений.

Заполнить анкету нужно до 22 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесском регионе доступна финансовая помощь от Depaul. Инициатива предусматривает оказание поддержки лицам из уязвимых групп населения из числа ВПЛ в открытии собственного дела. Самозанятым и малому бизнесу выплачивают денежную помощь в размере до 78 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году UNICEF реализует несколько видов помощи для семей, пострадавших от войны. В зависимости от ситуации и потребностей помощь будет предоставляться через фонд или систему социальной защиты страны. В частности, экстренная помощь в сфере защиты детей составит 16 700 грн. Также семьи с детьми получат на зиму разовую помощь в размере 19 400 грн.