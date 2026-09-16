Допомога від Norwegian People's Aid: хто і де може отримати гранти у вересні

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2026 року у кількох регіонах України реалізується проєкт за підтримки Norwegian People's Aid (Норвезької народної допомоги). У його рамках громадяни, які здійснюють господарську або підприємницьку діяльність, зможуть отримати безповоротну допомогу для підвищення енергетичної стійкості та водозабезпечення під час війни.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто і де може отримати допомогу від Norwegian People's Aid

Йдеться про ініціативу, яку проводить благодійний фонд "Щедрик" у рамках проєкту "Комплексний підхід до реагування на кризу: протимінна діяльність, запобігання та протидія гендерно зумовленому насильству та підтримка засобів до існування в Україні".

Програма орієнтована на громадян та підприємства у постраждалих від війни громадах. Вона передбачає надання підтримки тим, хто займається господарською або підприємницькою діяльністю та потребує стабільнішого електропостачання чи покращення водозабезпечення. Програма охоплює такі області:

Миколаївську область — Шевченківська, Первомайська громади.

Херсонську область — Калинівська, Високопільська громади.

До ініціативи можуть долучитися:

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фізичні особи;

фізичні особи-підприємці;

сімейні фермерські господарства;

представники мікро- і малого підприємництва.

При цьому не вимагають наявність офіційної реєстрації підприємницької діяльності. Проте важливо дотриматися таких умов:

Громадяни фактично здійснюють господарську/підприємницьку діяльність та мають досвід її ведення. Можуть обґрунтувати потребу в сонячній енергетичній системі/покращенні водозабезпечення. Мають у власності/користуванні об'єкт, приміщення, ділянку землі чи інше відповідне місце, де можна встановити необхідне обладнання чи облаштувати свердловину. Не отримували аналогічну допомогу за відповідним напрямом від інших організацій за останні 12 місяців.

Яка передбачена підтримка у рамках програми

Залежно від потреби заявники можуть бути рекомендовані до одного чи одночасно двох видів підтримки:

сонячна енергосистема — інвертор, акумуляторна батарея, сонячні панелі, супутнє обладнання, монтаж та технічна консультація;

облаштування свердловини або поліпшення системи водозабезпечення — відповідно до потреб та технічної можливості.

Як подати заявку та необхідні документи

Заявники повинні заповнити фінансовий план на 12 місяців і допомогти оцінити очікувані доходи, витрати та реалістичність діяльності.

Для реєстрації необхідно заповнити анкету та підготувати:

фото першої сторінки паспорта у формі книжки/лицьового боку ID-карти;

фінансовий план;

витяг з ЄДР/ЄДРПОУ/інший документ, що підтвердить реєстрацію діяльності — за наявності;

фото або документи, що підтвердять фактичне ведення діяльності, наприклад фото продуктів, обладнання, приміщень.

Заповнити анкету потрібно до 22 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в Одеському регіоні доступна фіндопомога від Depaul. Ініціатива передбачає надання підтримки особам з-поміж вразливих груп людей з числа ВПО на власну справу. Самозайнятим та малому бізнесу виплачують грошову допомогу у розмірі до 78 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році UNICEF реалізує кілька видів допомоги для родин, які постраждали через війну. Залежно від ситуації та потреб, допомогу надаватимуть через фонд або систему соціального захисту країни. Зокрема, екстрена допомога у сфері захисту дітей передбачатиме 16 700 грн. Також родини з дітьми отримають на зиму разову допомогу у сумі 19 400 грн.