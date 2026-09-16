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Главная Финансы Деньги от UNICEF: кому из семей с детьми дадут до 19 400 грн

Деньги от UNICEF: кому из семей с детьми дадут до 19 400 грн

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16 сентября 2026 08:00
Выплаты от ЮНИСЕФ: какие семьи с детьми получат в 2026 году до 19 400 грн
Маленькая девочка в компании взрослых. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине международная организация системы ООН, UNICEF (Детский фонд ООН), занимающаяся защитой прав и интересов детей в более чем 190 странах мира, реализует четыре вида денежной помощи для семей, пострадавших от войны. В зависимости от ситуации и потребностей помощь может предоставляться непосредственно через фонд или систему социальной защиты страны.

О том, кто будет иметь право на выплаты от организации, рассказывают Новини.LIVE.

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Где и какая финпомощь доступна от UNICEF Ukraine

  • Многоцелевая помощь после атак и принудительной эвакуации

В частности, в этом году фонд предоставляет многоцелевую финансовую помощь семьям, пострадавшим из-за непредвиденных вызовов, связанных с конфликтом, включая ракетные атаки и принудительную эвакуацию из прифронтовых районов. Каждому члену семьи будет выделено по 12 300 грн, что должно покрыть базовые потребности на три месяца.

Кандидатов на такие выплаты могут определять в сотрудничестве с местными властями. После этого организаторы оценят, соответствуют ли заявители условиям программы, ведь финансирование ограничено.

  • Экстренная помощь в сфере защиты детей

Также в этом году предусмотрено предоставление UNICEF экстренной денежной помощи. Ее получат семьи с детьми, которые непосредственно пострадали от обстрелов, если есть раненые или кто-то погиб.
Размер такой помощи составит 16 700 грн.

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Выплаты будут предоставляться в рамках услуг по ведению дел в сфере защиты детей и могут сочетаться с другой поддержкой (психологической/психосоциальной).

Такие семьи будут выявлять специалисты по защите детей или социальные работники, ведущие данные дела и получающие поддержку от UNICEF. Если семьи будут соответствовать критериям, с ними свяжутся организаторы для оценки потребностей и права на получение поддержки.

  • Помощь в кризисных ситуациях, когда было нарушено предоставление услуг

Уязвимые домохозяйства, страдающие от отсутствия электроснабжения, отопления или воды из-за атак, получат такую помощь. Она направлена на быстрое реагирование и поддержку семей. Экстренные помощь составит 4 100 грн на каждого человека. В зависимости от места и условий программы выплаты будут осуществляться через местные органы социальной защиты.

  • Денежная помощь на зиму

Кроме того, семьи с детьми получат на зимний сезон единовременную помощь в размере 19 400 грн. Программу финансирует UNICEF, а выплаты будет осуществлять правительство Украины, в частности Минсоцполитики, и Пенсионный фонд. Для получения средств домохозяйство должно соответствовать следующим требованиям:

  • Проживать в пределах 0–20 км от линии фронта в одном из регионов: Черниговском, Днепропетровском, Донецком, Харьковском, Херсонском, Николаевском, Сумском или Запорожском.
  • Иметь как минимум один из критериев уязвимости (11 категорий: семьи, получающие поддержку в связи с инвалидностью членов семьи или детей, семьи с детьми, находящимися в альтернативных формах ухода, неполные или многодетные семьи, ВПЛ, получающие господдержку, а также семьи, получающие субсидии и льготы на оплату коммунуслуг).

Как получить денежную помощь

Выплаты будут производиться через местные органы социальной защиты. В частности, что касается зимней помощи, если домохозяйство соответствует обоим критериям, оно должно подать заявку на помощь через:

  • отделение Пенсионного фонда;
  • Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • органы местной власти.

"Важно: ЮНИСЕФ не проводит регистрацию семей, не определяет право на получение помощи и не осуществляет индивидуальные выплаты в рамках этой программы", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из украинок сможет получить новую помощь от "Каритас" в виде ваучеров номиналом 2 120 грн. По данным организаторов, они доступны некоторым женщинам Каменской громады Днепропетровской области. А именно для двух категорий: беременных женщин и кормящих матерей.

Еще Новини.LIVE писали о том, что жителям Одесской области доступна денежная помощь от Depaul. Соответствующая инициатива предусматривает оказание поддержки лицам из числа уязвимых групп населения для открытия или развития собственного дела. Самозанятым и малому бизнесу из числа ВПЛ выплатят до 78 000 грн.

выплаты деньги помощь денежная помощь ЮНИСЕФ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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