Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Depaul: кому из ВПЛ начислят до 78 000 грн

Денежная помощь от Depaul: кому из ВПЛ начислят до 78 000 грн

Ua ru
14 сентября 2026 13:00
Выплаты от Depaul: где ВПЛ могут получить финансовую помощь до 78 000 грн
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в одной из южных областей началась регистрация на получение благотворительных грантов в рамках программы, предусматривающей поддержку в открытии или развитии собственного дела. Воспользоваться ею могут исключительно социально уязвимые группы населения, в приоритете — внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

О том, кто имеет право на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Где можно получить финансовую помощь от Depaul

Речь идет о реализации программы "Стабильный доход — стабильное жилье" украинской благотворительной организацией "Деполь Украина", основанной в 2007 году как часть международной сети Depaul Group.

Соответствующая инициатива предусматривает оказание поддержки лицам из уязвимых групп населения, проживающим в Одесском регионе и желающим восстановить средства к существованию, начав или развив собственное дело: самозанятости и малого бизнеса в этом регионе.

Среди основных критериев для участия:

Читайте также:
  • Проживание или пребывание в Одесской области;
  • Наличие действующего/запланированного бизнеса;
  • Зарегистрированный статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Необходимо соответствовать критерию уязвимости (приоритет будет отдан ВПЛ):

  • заявители самостоятельно воспитывают детей;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью или осуществление ухода за таким лицом;
  • опекуны недееспособного лица;
  • лица в возрасте от 60 лет.

Размер помощи и на что ее можно потратить

В рамках программы предусмотрено предоставление целевой благотворительной финансовой помощи (благотворительного гранта) в размере до 78 000 грн.

Выплаты можно использовать на:

  • покупку необходимого производственного/рабочего оборудования, техники или инструментов для открытия или развития собственного дела (например, профессиональную технику, швейное оборудование и инструменты);
  • оплату услуг по настройке/подключению оборудования;
  • приобретение расходных материалов для деятельности (до 20 % от бюджета).

В то же время благотворительные гранты запрещено тратить на:

  • строительство;
  • аренду помещений;
  • коммунальные услуги;
  • маркетинг/рекламу;
  • заработную плату/налоги;
  • покупку топлива;
  • погашение долгов.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму до 30 сентября 2026 года.

"Регистрационная форма является обязательным этапом отбора, однако не гарантирует автоматического получения благотворительного гранта", — сообщили организаторы.

Процесс оценки заявок будет основываться на соответствии критериям положения о предоставлении денежной помощи.

Контактный номер телефона: 095 245 25 67.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому оказывает финпомощь UNHCR Ukraine. В частности, подавать запросы для регистрации в электронную очередь могут граждане Запорожья. По программе, пострадавшие из-за войны украинцы получат несколько видов выплат. Размеры будут зависеть от срока их перемещения: 10 800 или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ЮНИСЕФ оказывает помощь семьям с детьми, пострадавшими из-за войны. В частности, одно из направлений будет касаться ситуаций, когда из-за обстрелов по инфраструктуре жители городов остаются без электричества, отопления или воды. Также предполагается помощь после атак или обязательной эвакуации.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации