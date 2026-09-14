Выплаты от Depaul: где ВПЛ могут получить финансовую помощь до 78 000 грн

Денежная помощь от Depaul: кому из ВПЛ начислят до 78 000 грн
В сентябре 2026 года в одной из южных областей началась регистрация на получение благотворительных грантов в рамках программы, предусматривающей поддержку в открытии или развитии собственного дела. Воспользоваться ею могут исключительно социально уязвимые группы населения, в приоритете — внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
О том, кто имеет право на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Где можно получить финансовую помощь от Depaul
Речь идет о реализации программы "Стабильный доход — стабильное жилье" украинской благотворительной организацией "Деполь Украина", основанной в 2007 году как часть международной сети Depaul Group.
Соответствующая инициатива предусматривает оказание поддержки лицам из уязвимых групп населения, проживающим в Одесском регионе и желающим восстановить средства к существованию, начав или развив собственное дело: самозанятости и малого бизнеса в этом регионе.
Среди основных критериев для участия:
- Проживание или пребывание в Одесской области;
- Наличие действующего/запланированного бизнеса;
- Зарегистрированный статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).
Необходимо соответствовать критерию уязвимости (приоритет будет отдан ВПЛ):
- заявители самостоятельно воспитывают детей;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью или осуществление ухода за таким лицом;
- опекуны недееспособного лица;
- лица в возрасте от 60 лет.
Размер помощи и на что ее можно потратить
В рамках программы предусмотрено предоставление целевой благотворительной финансовой помощи (благотворительного гранта) в размере до 78 000 грн.
Выплаты можно использовать на:
- покупку необходимого производственного/рабочего оборудования, техники или инструментов для открытия или развития собственного дела (например, профессиональную технику, швейное оборудование и инструменты);
- оплату услуг по настройке/подключению оборудования;
- приобретение расходных материалов для деятельности (до 20 % от бюджета).
В то же время благотворительные гранты запрещено тратить на:
- строительство;
- аренду помещений;
- коммунальные услуги;
- маркетинг/рекламу;
- заработную плату/налоги;
- покупку топлива;
- погашение долгов.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму до 30 сентября 2026 года.
"Регистрационная форма является обязательным этапом отбора, однако не гарантирует автоматического получения благотворительного гранта", — сообщили организаторы.
Процесс оценки заявок будет основываться на соответствии критериям положения о предоставлении денежной помощи.
Контактный номер телефона: 095 245 25 67.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому оказывает финпомощь UNHCR Ukraine. В частности, подавать запросы для регистрации в электронную очередь могут граждане Запорожья. По программе, пострадавшие из-за войны украинцы получат несколько видов выплат. Размеры будут зависеть от срока их перемещения: 10 800 или 12 300 грн.
Еще Новини.LIVE писали о том, что ЮНИСЕФ оказывает помощь семьям с детьми, пострадавшими из-за войны. В частности, одно из направлений будет касаться ситуаций, когда из-за обстрелов по инфраструктуре жители городов остаются без электричества, отопления или воды. Также предполагается помощь после атак или обязательной эвакуации.