Выплаты от Depaul: где ВПЛ могут получить финансовую помощь до 78 000 грн

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в одной из южных областей началась регистрация на получение благотворительных грантов в рамках программы, предусматривающей поддержку в открытии или развитии собственного дела. Воспользоваться ею могут исключительно социально уязвимые группы населения, в приоритете — внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

О том, кто имеет право на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Где можно получить финансовую помощь от Depaul

Речь идет о реализации программы "Стабильный доход — стабильное жилье" украинской благотворительной организацией "Деполь Украина", основанной в 2007 году как часть международной сети Depaul Group.

Соответствующая инициатива предусматривает оказание поддержки лицам из уязвимых групп населения, проживающим в Одесском регионе и желающим восстановить средства к существованию, начав или развив собственное дело: самозанятости и малого бизнеса в этом регионе.

Среди основных критериев для участия:

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Проживание или пребывание в Одесской области;

Наличие действующего/запланированного бизнеса;

Зарегистрированный статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Необходимо соответствовать критерию уязвимости (приоритет будет отдан ВПЛ):

заявители самостоятельно воспитывают детей;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью или осуществление ухода за таким лицом;

опекуны недееспособного лица;

лица в возрасте от 60 лет.

Размер помощи и на что ее можно потратить

В рамках программы предусмотрено предоставление целевой благотворительной финансовой помощи (благотворительного гранта) в размере до 78 000 грн.

Выплаты можно использовать на:

покупку необходимого производственного/рабочего оборудования, техники или инструментов для открытия или развития собственного дела (например, профессиональную технику, швейное оборудование и инструменты);

оплату услуг по настройке/подключению оборудования;

приобретение расходных материалов для деятельности (до 20 % от бюджета).

В то же время благотворительные гранты запрещено тратить на:

строительство;

аренду помещений;

коммунальные услуги;

маркетинг/рекламу;

заработную плату/налоги;

покупку топлива;

погашение долгов.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму до 30 сентября 2026 года.

"Регистрационная форма является обязательным этапом отбора, однако не гарантирует автоматического получения благотворительного гранта", — сообщили организаторы.

Процесс оценки заявок будет основываться на соответствии критериям положения о предоставлении денежной помощи.

Контактный номер телефона: 095 245 25 67.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому оказывает финпомощь UNHCR Ukraine. В частности, подавать запросы для регистрации в электронную очередь могут граждане Запорожья. По программе, пострадавшие из-за войны украинцы получат несколько видов выплат. Размеры будут зависеть от срока их перемещения: 10 800 или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ЮНИСЕФ оказывает помощь семьям с детьми, пострадавшими из-за войны. В частности, одно из направлений будет касаться ситуаций, когда из-за обстрелов по инфраструктуре жители городов остаются без электричества, отопления или воды. Также предполагается помощь после атак или обязательной эвакуации.