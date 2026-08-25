Выплаты от Каритас: кому и где доступны выплаты на предстоящую зиму

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года представительство одной из крупнейших сетей благотворительных некоммерческих организаций в стране, занимающейся оказанием комплексной поддержки, "Каритас Украины", принимает заявки от уязвимых категорий граждан на предоставление финансовой помощи в течение отопительного периода 2026–2027 годов. Регистрация доступна в одном из украинских регионов.

О том, кто и где может получить выплаты от фонда, рассказывают Новини.LIVE.

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Где доступны выплаты на предстоящую зиму

Речь идет о деятельности благотворительного фонда "Каритас Полтава" для жителей региона. В рамках программы "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" местные жители смогут получить денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердое топливо для перезимовки 2026/27 годов.

Фонд ежедневно открывает регистрацию для новых населенных пунктов области. В частности, 25 августа за помощью могут обратиться домохозяйства, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, в городе Котельва.

Среди критериев отбора — наличие уязвимости:

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Граждане с инвалидностью (I–II группа/инвалидность с детства); Пожилые люди, которым более 60 лет; Одинокие матери или отцы (опекуны) детей до 18 лет; Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет; Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей; Люди с тяжелыми заболеваниями, которые негативно сказываются на качестве жизни и требуют дорогостоящего лечения; Многодетные семьи, в которых есть от трех несовершеннолетних детей.

Как зарегистрироваться в программе и какие документы необходимы

Домохозяйства, соответствующие вышеуказанным требованиям, могут обратиться за оформлением выплат в БФ "Каритас Украины" с 11:00 25 августа по адресу: г. Котельва, ул. Полтавский шлях, 224.

С собой необходимо иметь следующие документы для регистрации на получение выплат:

паспорт и идентификационный код (оригиналы);

справка о статусе переселенца;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справка о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;

справка об отоплении/коммунальных услугах.

Также предусмотрены ограничения:

домохозяйства не получали аналогичную денежную помощь в 2026 году;

доход не превышает 8 422 грн на каждого члена семьи.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в конце лета Агентство ООН по делам беженцев предоставляет в Сумской области денежную помощь уязвимым категориям граждан. Там ежедневно открывается регистрация в разных населенных пунктах для предоставления выплат. По условиям программы, каждый член семьи получит либо 10 800 грн (3 600 грн/3 мес.), либо 12 300 грн (4 100 грн/3 мес.).

Еще Новини.LIVE писали о том, что в августе в Харьковской области действует грантовая программа на получение профессионально-технического образования или повышение квалификации. Ее реализует Датский совет по делам беженцев. Граждане смогут получить финансовую помощь в размере до 1 000 долларов, которую можно потратить на обучение. В частности, средства предусмотрены для лиц с I–III группой инвалидности.