Выплаты от Каритас: кому доступны финансовые гранты на зимовку

Финансовые гранты на зимовку от Каритас: кому и где доступны
В конце августа 2026 года в одном из украинских регионов стартовала новая программа поддержки от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины", предусматривающая предоставление финансовых грантов на зимний период. В частности, принять в ней участие смогут местные жители или внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые заинтересованы в ведении сельского хозяйства или
понесли значительные потери от войны в доходах от него.
О том, при каких условиях можно получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кому и где доступны гранты на зимовку от Каритас
Как отмечается, речь идет о реализации инициативы "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области". В ее рамках в регионе пройдет регистрация на гранты на зимовку. В частности, 26 августа обратиться за помощью смогут жители Опишнянской территориальной громады.
"Грант на зимовку — это финансовая поддержка для подготовки сельскохозяйственных угодий к зимнему периоду", — говорится в сообщении.
Принять участие в проекте с целью получения гранта могут местные жители или внутренние переселенцы, которые:
- заинтересованы в ведении/развитии сельского хозяйства;
- пострадали от негативного воздействия войны на сельскохозяйственное производство или доход от него;
- не намерены переезжать в ближайшие шесть месяцев;
- находятся в состоянии социальной или экономической уязвимости.
Речь идет о следующих критериях уязвимости:
- Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Граждане с I–III группой инвалидности;
- Люди, страдающие серьезными или хроническими заболеваниями;
- Одинокие матери/отцы (опекуны) несовершеннолетних детей;
- Беременные женщины/кормящие матери с ребенком до трех лет;
- Домохозяйства, возглавляемые людьми в возрасте от 60 лет;
- Семьи, возглавляемые людьми старше 50 лет без постоянного дохода;
- Домохозяйства, утратившие источники дохода, средний месячный доход которых не превышает 8 422 грн на человека.
Важным условием для получения гранта является отсутствие за последние шесть месяцев аналогичной помощи от других организаций.
Также фонд приглашает всех, кто интересуется современными подходами в аграрном деле, принять участие в обучении "Огородничество на приусадебном участке".
Как пройти регистрацию и какие документы необходимы
Граждане, желающие принять участие в проекте представительства благотворительного фонда "Каритас Украины", предусматривающем предоставление финансовых грантов на зимовку, должны прибыть с 11:00 26 августа по адресу: поселок Опишня, ул. Победы, 3 (поселковый совет).
С собой необходимо взять следующие документы для регистрации:
- паспорт/ID-карта (Дія);
- идентификационный код;
- справку ВПЛ для переселенцев;
- документы, подтверждающие уязвимость;
- банковский счет IBAN;
- документы, подтверждающие право собственности/пользования земельным участком.
Согласно условиям проекта, гранты можно будет использовать исключительно на нужды сельского хозяйства, связанные с подготовкой хозяйства к зиме.
Подробности о программе можно узнать по телефонам горячей линии пн–пт, 9:00–17:00:
- 050 346 4693;
- 050 888 7029.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в пяти областях Украины действует новая программа "Единство". В ее рамках денежную помощь смогут получить внутренние переселенцы или местные жители, проживающие недалеко от фронта или границы с РФ. Выплаты составляют 1 800 грн на человека в месяц или 10 800 грн за полгода.
Также Новини.LIVE писали о том, что Агентство ООН по делам беженцев работает в Сумской области, где ежедневно регистрируют граждан со статусом ВПЛ в различных населенных пунктах. Согласно правилам программы, каждый член семьи, в зависимости от ситуации, получит по 10 800 грн (3 600 грн на три месяца) или 12 300 грн (4 100 грн за трехмесячный период).