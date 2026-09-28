Виплати від Карітас: хто потрапив до списку на допомогу у розмірі 12 300 грн

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році представництво релігійної місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні" надає для жителів одного з міст, що потерпає від обстрілів, кілька видів грошової допомоги. Зокрема, звернутися за виплатами можна у разі отримання поранень через ворожі атаки.

Про те, як отримати фінансову допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Кому доступні виплати від Карітас восени

За даними організації, можливість оформлення грошової допомоги від "Карітас-Спес" доступна у Сумах, де останніми місяцями посилились обстріли.

Відповідно до умов, перший вид допомоги передбачений тим, хто отримав поранення через обстріли. Для цього упродовж першого дня після події необхідно звернутися до медзладу, де слід відкрити лікарняний чи отримати консультаційний висновок, що підвердять отримання поранень. За правилами, допомогу нададуть лише пораненому.

Ще одна фінансова допомога від "Карітас-Спес" передбачена на випадок вимушеного виїзду із небезпечних районів. Виплати нададуть людям, які евакуювались з власних домівок протягом останніх 45 днів.

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Які будуть суми за різними видами допомоги

За умовами, передбачається надання такої допомоги від "Карітас-Спес" у Сумах:

для важко поранених — 12 300 грн;

для евакуйованих — 12 300 грн;

у разі втрати рідних — 12 300 грн.

Як оформити допомогу та необхідні документи

Для важко поранених треба буде надати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

витяг з протоколу поліції щодо події;

лист непрацездатності/лікарняний про лікування від п'яти днів;

направлення на лікування з амбулаторної карти.

У разі втрати одного з членів родини:

свідоцтво про смерть;

довідка про причину смерті;

витяг з протоколу Нацполіції про подію.

Для евакуйованих протягом останніх 45 днів:

паспорт;

податковий код;

запис з офіційних центрів евакуації;

списки/документи від гуманітарних організацій, які здійснюють евакуацію;

квитанції/квитки;

довідку ВПО до 45 днів;

реєстраційні документи, видані органами влади;

документи з підтвердженням адреси постійного проживання;

реквізити банку.

Щодо уточнення можливості оформлення фіндопомоги можна звернутися на гарячу лінію: +38099 555 41 35.

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Ще Новини.LIVE писали про те, за яких умов нададуть фіндопомогу від Сполучених Штатів. Зокрема, у вересні долучитися до нового проєкту зможуть громадяни, які продовжують проживати в деокупованих громадах Херсонського регіону. Кошти нададуть жителям населених пунктів регіону, розташованих на відстані від 0 до 50 км від лінії фронту.