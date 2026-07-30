Выплаты от Каритас: кто и где может подать заявку на грант до 37 800 грн

Помощь от Каритас: пенсионеры и безработные могут получить до 37 800 грн
Представительство "Каритас Украины" в одной из областей продолжает предоставлять сельскохозяйственные гранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В рамках соответствующей программы граждане смогут получить финансовую помощь в размере до 37 800 грн.
О том, кого приглашают для регистрации, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто сможет подать заявку на грант от Каритас в размере 37 800 грн
По данным организаторов, программа поддержки сельского хозяйства реализуется в ряде территориальных громад Днепропетровской области.
"Каритас Каменское" продолжает предоставлять агрогранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц. Сумма помощи — до 37 800 грн, что предполагает предоставление отчетности", — говорится в сообщении.
Для регистрации на получение грантов приглашаются граждане, переместившиеся из опасных районов в следующие территориальные громады региона:
- Кринычанскую;
- Вишневскую;
- Лиховскую;
- Саксаганскую.
Целевые грантовые средства заявители смогут использовать на приобретение сельскохозяйственного инвентаря:
- мотоблоков, культиваторов и навесного оборудования;
- зернодробилок, корморезок;
- комбикорма и зерна для сельскохозяйственной птицы;
- на приобретение кур-несушек;
- покупку автоклава;
- емкостей для запаса воды.
Важно, что поддержка может быть оказана домохозяйствам, находящимся в социальном и экономическом уязвимом положении. Также подать заявки смогут внутренне перемещенные лица, которые не получали такую помощь в течение 2026 года. Обратиться за оформлением гранта могут ВПЛ, отвечающие следующим условиям:
- имеют желание восстановить и развить сельское хозяйство;
- используют земли площадью от 0,05 га до 1 га (в собственности/аренде);
- не планируют переезжать в ближайшие шесть месяцев и относятся к уязвимым группам населения.
Важно наличие одного из следующих критериев уязвимости:
- Пожилые люди в возрасте от 60 лет;
- Безработные лица старше 50 лет (без регулярного дохода);
- Многодетные семьи, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей;
- Граждане с группой инвалидности;
- Люди, страдающие тяжелым заболеванием;
- Одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей/недееспособных лиц;
- Беременные женщины/семьи с детьми до трех лет.
Как подать заявку на выплаты и список документов
Граждане, желающие принять участие в программе представительства "Каритас Украины" по предоставлению аграрных грантов на ведение сельского хозяйства, могут обратиться с соответствующим запросом.
Для регистрации необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт/ID-карта (или через приложение "Дія");
- идентификационный код;
- справку о статусе ВПЛ;
- документы, подтверждающие уязвимость;
- банковские реквизиты IBAN;
- документы, подтверждающие право пользования землей;
- справка о доходах ОК-5, ОК-7 (можно получить в приложении "Дія").
Подробную информацию о возможности оформления гранта можно уточнить по номеру горячей линии (пн–пт, 10:00–16:00):
- 068 175 78 08;
- 050 081 00 69.
По программе предусмотрены определенные ограничения: граждане не смогут получить помощь, если:
- сумма дохода превышает 8 422 грн на одного человека;
- получали аналогичную помощь от других организаций в течение последних девяти месяцев.
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