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Главная Финансы Помощь от Каритас: пенсионеры и безработные могут получить до 37 800 грн

Помощь от Каритас: пенсионеры и безработные могут получить до 37 800 грн

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 11:00
Выплаты от Каритас: кто и где может подать заявку на грант до 37 800 грн
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Представительство "Каритас Украины" в одной из областей продолжает предоставлять сельскохозяйственные гранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В рамках соответствующей программы граждане смогут получить финансовую помощь в размере до 37 800 грн.

О том, кого приглашают для регистрации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто сможет подать заявку на грант от Каритас в размере 37 800 грн

По данным организаторов, программа поддержки сельского хозяйства реализуется в ряде территориальных громад Днепропетровской области.

"Каритас Каменское" продолжает предоставлять агрогранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц. Сумма помощи — до 37 800 грн, что предполагает предоставление отчетности", — говорится в сообщении.

Для регистрации на получение грантов приглашаются граждане, переместившиеся из опасных районов в следующие территориальные громады региона:

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  • Кринычанскую;
  • Вишневскую;
  • Лиховскую;
  • Саксаганскую.

Целевые грантовые средства заявители смогут использовать на приобретение сельскохозяйственного инвентаря:

  • мотоблоков, культиваторов и навесного оборудования;
  • зернодробилок, корморезок;
  • комбикорма и зерна для сельскохозяйственной птицы;
  • на приобретение кур-несушек;
  • покупку автоклава;
  • емкостей для запаса воды.

Важно, что поддержка может быть оказана домохозяйствам, находящимся в социальном и экономическом уязвимом положении. Также подать заявки смогут внутренне перемещенные лица, которые не получали такую помощь в течение 2026 года. Обратиться за оформлением гранта могут ВПЛ, отвечающие следующим условиям:

  • имеют желание восстановить и развить сельское хозяйство;
  • используют земли площадью от 0,05 га до 1 га (в собственности/аренде);
  • не планируют переезжать в ближайшие шесть месяцев и относятся к уязвимым группам населения.

Важно наличие одного из следующих критериев уязвимости:

  1. Пожилые люди в возрасте от 60 лет;
  2. Безработные лица старше 50 лет (без регулярного дохода);
  3. Многодетные семьи, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей;
  4. Граждане с группой инвалидности;
  5. Люди, страдающие тяжелым заболеванием;
  6. Одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей/недееспособных лиц;
  7. Беременные женщины/семьи с детьми до трех лет.

Как подать заявку на выплаты и список документов

Граждане, желающие принять участие в программе представительства "Каритас Украины" по предоставлению аграрных грантов на ведение сельского хозяйства, могут обратиться с соответствующим запросом.

Для регистрации необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт/ID-карта (или через приложение "Дія");
  • идентификационный код;
  • справку о статусе ВПЛ;
  • документы, подтверждающие уязвимость;
  • банковские реквизиты IBAN;
  • документы, подтверждающие право пользования землей;
  • справка о доходах ОК-5, ОК-7 (можно получить в приложении "Дія").

Подробную информацию о возможности оформления гранта можно уточнить по номеру горячей линии (пн–пт, 10:00–16:00):

  • 068 175 78 08;
  • 050 081 00 69.

По программе предусмотрены определенные ограничения: граждане не смогут получить помощь, если:

  • сумма дохода превышает 8 422 грн на одного человека;
  • получали аналогичную помощь от других организаций в течение последних девяти месяцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому доступна денежная помощь от Австрии. Речь идет о возможности получить финансовые гранты на профессиональное обучение, переквалификацию или открытие собственного дела. Такая программа доступна для социально уязвимых семей, проживающих в Кропивницком. В ее рамках будет предоставлено от 24 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Полтавской области благотворительный фонд "Каритас Украины" принимает заявки на финансовую поддержку на предстоящую зиму. Предусматривается выплата средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также деньги будут выделены на приобретение твёрдого топлива. Принять участие в программе могут уязвимые категории из числа переселенцев.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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