Выплаты от Каритас на зиму 2026/27 годов: кто из ВПЛ получит средства на услуги ЖКХ

Женщина с квитанциями, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

29 июля 2026 года в одной из украинских громад появилась возможность принять участие в проекте представительства благотворительного фонда "Каритас Украины", направленном на оказание финансовой поддержки на предстоящую зиму. В частности, уязвимые категории из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получить денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

О том, где и кому доступна финансовая поддержка, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить помощь на оплату услуг ЖКХ от Каритас

По информации организаторов, представители "Каритас Украины" принимают заявки на предоставление финансовой помощи на новый отопительный сезон от жителей Миргородской ТГ.

Предполагается, что средства можно будет направить на оплату услуг ЖКХ или на приобретение твердого топлива в случае отсутствия в доме централизованного отопления.

Помощью на зимний период 2026/27 годов могут воспользоваться домохозяйства, переместившиеся из других регионов в Миргородскую ТГ при наличии уязвимости. Обращаться за выплатами рекомендуется:

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Гражданам пожилого возраста от 60 лет; Людям с тяжелыми заболеваниями (если они ограничивают физические/психические возможности и требуются средства на лечение); Гражданам с инвалидностью (I–II группа/инвалидность с детства); Одиноким матерям/отцам или опекунам несовершеннолетних детей; Беременным женщинам или кормящим матерям с детьми в возрасте до трех лет; Матерям/отцам приемных детей до 18 лет; Многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Куда обращаться за помощью и какие документы необходимы

Жители Миргородской ТГ, желающие получить зимние выплаты от представительства БФ "Каритас Украины", должны прибыть 29 июля 2026 года по следующему адресу: г. Миргород, ул. Гоголя, 141/1.

Граждане должны позаботиться о полном перечне документов, необходимых для регистрации. Помощь будет предоставлена на основании представленных:

паспорта и идентификационного кода (оригиналы);

справки о статусе внутренне перемещенного лица;

документа, подтверждающего критерий уязвимости;

справки о доходах от налоговых органов/справки ОК-5 и ОК-7;

справки о печном отоплении/услугах ЖКХ;

банковского счета IBAN.

В предоставлении помощи будет отказано при некоторых обстоятельствах, предусмотренных ограничениями проекта:

если ранее домохозяйство получало аналогичные выплаты от других благотворителей в 2026 году;

если переселенцы не были зарегистрированы в 2026 году;

если доход превышает 8422 грн на каждого члена семьи.

Получить информацию о предоставлении денежной помощи можно по номеру: 38 050 888 70 29.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в одной из областей можно оформить финансовую помощь от БФ "Рокада". Фонд помогает внутренним переселенцам и пострадавшим от войны. На помощь смогут рассчитывать люди, проживающие недалеко от фронта. В частности, выплаты доступны одиноким гражданам в возрасте 60+.

Также Новини.LIVE писали, что финансовая помощь от Агентства ООН доступна жителям Днепра. По условиям программы предоставляются два вида выплат: 10 800 и 12 300 грн. В частности, на помощь смогут рассчитывать семьи, вернувшиеся на адрес постоянного проживания после переезда по стране или из-за рубежа.