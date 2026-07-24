Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинские семьи могут получить 32 400 грн от Каритас: условия

Украинские семьи могут получить 32 400 грн от Каритас: условия

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:01
Выплаты от Каритас: кто из семей сможет оформить 32 400 грн в июле
Мужчина, женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" возобновило прием заявок на регистрацию в программе, предусматривающей оказание денежной помощи населению, пострадавшему в результате военных действий. Сумма выплат будет зависеть от количества человек в домохозяйстве, в частности, семья из трех лиц сможет получить 32 400 грн.

О том, где и кому будет предоставлена помощь, сообщают Новини.LIVE.

Кто сможет оформить выплаты от Каритас в июле

Как отмечается, речь идет о программе "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", которая реализуется в Запорожской области. В рамках этой программы приоритет в целом отдается лицам, проживающим в прифронтовых громадах. В частности, возобновлена регистрация в городе Вольнянск.

Принять участие в программе смогут граждане, пострадавшие в результате военных действий. Средства будут выделены на удовлетворение основных жизненных потребностей.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) и местных жителях, которые:

Читайте также:
  • проживают в пределах 50 км от линии боевых действий;
  • имеют низкий доход или лишились источника дохода;
  • не могут покрыть базовые потребности или относятся к уязвимым категориям населения.

В список социально уязвимых групп населения входят:

  • граждане с инвалидностью (I, II, III группы);
  • люди с тяжелыми заболеваниями;
  • люди в возрасте 60 лет и старше, проживающие одни или в семье из двух человек без поддержки родственников трудоспособного возраста;
  • одинокие родители или опекуны;
  • многодетные семьи;
  • беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Сумма денежной помощи и порядок получения

В рамках программы "Каритас Украины" предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на покрытие базовых потребностей в течение шести месяцев. То есть семья, например, из трех человек сможет оформить выплату в размере 32 400 грн.

Денежную помощь могут выплатить путем перечисления средств на банковский счет (IBAN) в течение 3–10 рабочих дней с момента подтверждения права на помощь и ее начисления.

Важное условие — домохозяйство не должно до этого получать аналогичную помощь от других организаций или в рамках подобных программ в течение последних шести месяцев до момента регистрации.

Подавать заявки жители Вольнянска могут, заполнив специальную электронную форму.

"После заполнения формы, если вы соответствуете критериям уязвимости и требованиям программы, наши специалисты свяжутся с вами", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех регионах можно получить финансовую помощь в размере более 2 000 евро. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан, пострадавших из-за войны. Полученную финансовую поддержку можно будет направить на покупку необходимых средств для бизнеса (технику, инструменты, оборудование и т. д.).

Также Новини.LIVE писали о возможности получить гранты в 11 областях. Выплаты доступны для самозанятых, а также малых и средних предприятий. Приоритетными будут бизнесы, способствующие восстановлению громад. Размер выплат будет начинаться от 17 000 долларов. Выплаты можно использовать на производственные средства.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации