Выплаты от Каритас: кто из семей сможет оформить 32 400 грн в июле

Мужчина, женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" возобновило прием заявок на регистрацию в программе, предусматривающей оказание денежной помощи населению, пострадавшему в результате военных действий. Сумма выплат будет зависеть от количества человек в домохозяйстве, в частности, семья из трех лиц сможет получить 32 400 грн.

О том, где и кому будет предоставлена помощь, сообщают Новини.LIVE.

Кто сможет оформить выплаты от Каритас в июле

Как отмечается, речь идет о программе "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", которая реализуется в Запорожской области. В рамках этой программы приоритет в целом отдается лицам, проживающим в прифронтовых громадах. В частности, возобновлена регистрация в городе Вольнянск.

Принять участие в программе смогут граждане, пострадавшие в результате военных действий. Средства будут выделены на удовлетворение основных жизненных потребностей.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) и местных жителях, которые:

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проживают в пределах 50 км от линии боевых действий;

имеют низкий доход или лишились источника дохода;

не могут покрыть базовые потребности или относятся к уязвимым категориям населения.

В список социально уязвимых групп населения входят:

граждане с инвалидностью (I, II, III группы);

люди с тяжелыми заболеваниями;

люди в возрасте 60 лет и старше, проживающие одни или в семье из двух человек без поддержки родственников трудоспособного возраста;

одинокие родители или опекуны;

многодетные семьи;

беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Сумма денежной помощи и порядок получения

В рамках программы "Каритас Украины" предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на покрытие базовых потребностей в течение шести месяцев. То есть семья, например, из трех человек сможет оформить выплату в размере 32 400 грн.

Денежную помощь могут выплатить путем перечисления средств на банковский счет (IBAN) в течение 3–10 рабочих дней с момента подтверждения права на помощь и ее начисления.

Важное условие — домохозяйство не должно до этого получать аналогичную помощь от других организаций или в рамках подобных программ в течение последних шести месяцев до момента регистрации.

Подавать заявки жители Вольнянска могут, заполнив специальную электронную форму.

"После заполнения формы, если вы соответствуете критериям уязвимости и требованиям программы, наши специалисты свяжутся с вами", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех регионах можно получить финансовую помощь в размере более 2 000 евро. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан, пострадавших из-за войны. Полученную финансовую поддержку можно будет направить на покупку необходимых средств для бизнеса (технику, инструменты, оборудование и т. д.).

Также Новини.LIVE писали о возможности получить гранты в 11 областях. Выплаты доступны для самозанятых, а также малых и средних предприятий. Приоритетными будут бизнесы, способствующие восстановлению громад. Размер выплат будет начинаться от 17 000 долларов. Выплаты можно использовать на производственные средства.