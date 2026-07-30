Виплати від Карітас: хто і де може подати заявку на гранти до 37 800 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Представництво "Карітас України" в одній з областей продовжує надання аграрних грантів на ведення сільського господарства для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У рамках відповідної програми громадяни зможуть отримати фінансову допомогу, що сягатиме 37 800 грн.

Про те, кого запрошують для реєстрації, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто зможе подати заявку на грант від Карітас у 37 800 грн

За даними організаторів, програма з підтримки сільського господарства реалізується у низці територіальних громад Дніпропетровській області.

"Карітас Кам’янське" продовжує надання агрогрантів на ведення сільського господарства для внутрішньо переміщених осіб. Сума допомоги — до 37 800 грн, яка передбачає надання звітності", — йдеться у повідомленні.

Для реєстрації на надання грантів запрошують громадян, які перемістилися з небезпечних районів до таких територіальних громад регіону:

Читайте також:

Криничанської;

Вишнівської;

Лихівської;

Саксаганської.

Цільові грантові кошти заявники зможуть використати на придбання сільськогосподарського інвентарю:

мотоблоків, культиваторів та навісного обладнання;

зерноподрібнювачів, корморізки;

комбікорм та зерно для сільськогосподарської птиці;

на придбання курей-несучок;

купівлю автоклаву;

ємностей для запасу води.

Важливим є те, що підтримка може бути надана домогосподарствам, які мають соціальну та економічну вразливість. Також подати заявки зможуть внутрішньо переміщені особи, які не одержували такий вид допомоги протягои 2026 року. Звернутися за оформленням гранту можуть ВПО, які відповідають таким умовам:

є бажання відновити та розвинути сільське господарство;

використовують землі від 0,05 га до 1 га (власність/оренда);

не планують переїздити у найближчі шість місяців та належать до вразливих груп населення.

Важлива наявність одного з таких критеріїв вразливості:

Люди похилого віку від 60 років; Безробітні особи віком понад 50 років (без регулярного доходу); Багатодітні родини, де є троє і більше неповнолітніх дітей; Громадяни із групою інвалідності; Люди, у яких наявне важке захворювання; Самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей/недієздатних осіб; Вагітні жінки/родини з дітьми до трьох років.

Як подати заявку на виплати та список документів

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі від представництва "Карітас України" з надання аграрних грантів на ведення сільського господарства, можуть звернутись із відповідним запитом.

Необхідно підготувати такі докумени для реєстрації:

паспорт/ID-картка (або через Дію);

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

документи, що підтвердять вразливість;

реквізити IBAN;

документи, що підтвердять користування землею;

довідка про доходи ОК-5, ОК-7 (можна отримати в Дії).

Детальну інформацію щодо можливості оформлення гранту можна уточнити за номером гарячої лінії (пн–пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

Передбачені певні обмеження за програмою: громадяни не зможуть отримати допомогу, якщо:

сума доходу перевищує 8 422 грн на одну людину;

отримували подібну допомогу від інших організацій за останні дев'ять місяців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому доступна грошова допомога від Австрії. Йдеться про можливість отримати фінансові гранти на професійне навчання, перекваліфікацію чи відкриття власної справи. Така програма доступна для соціально вразливих родин, які проживають у Кропивницькому. У її рамках нададуть від 24 000 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що у Полтавській області благодійний фонд "Карітас України" приймає заявки на фінпідтримку під час майбутньої зими. Передбачається надання виплат на оплату житлово-комунальних послуг. Також гроші нададуть на придбання твердого палива. Долучитися до програми можуть вразливі категорії з числа переселенців.